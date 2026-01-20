張書豪當奶爸1年！嘆「孩子出生以後就沒有自己」 批這種人：不如不生

記者趙浩雲／台北報導

張書豪2024年6月宣布與歐陽妮妮結婚後，正式升格人夫與人父，當爸爸一年多來，被外界封為「超級奶爸」。他不時透過社群分享育兒點滴與心境，昨（19）日更因看到韓流天王RAIN的一段話深有感觸，忍不住發文抒發真實心聲。

張書豪在IG限時動態轉發RAIN受訪片段，RAIN談到成為父親後的人生轉變時直言：「孩子出生以後，你就沒有自己了。」這句話讓張書豪相當有感，他寫道：「這不是犧牲，而是責任，為一個生命負責。」並表示這段話完全說中自己當爸爸後的真實狀態。

張書豪對Rain的一番話很有感，抒發育兒心聲。（圖／翻攝自臉書）

張書豪進一步感嘆，當孩子來到世界後，生活重心勢必改變，「不是變得沒有自己，而是多了一份必須扛起來的角色。」他也坦言，成為父親後才真正體會到什麼叫做責任與選擇，「不是你想不想，而是你一定要。」而張書豪近年工作之餘幾乎將時間全留給家庭，無論照顧孩子、陪伴太太歐陽妮妮，樣樣親力親為，也讓不少網友直呼是演藝圈公認的暖爸代表。他也感嘆「與其糾結失去什麼，不如珍惜正在擁有的。」

