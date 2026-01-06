張書豪罕見崩潰「顧兒卻被當壞人 」 痛心：1歲兒大哭告狀歐陽妮妮

〔記者蕭方綺／台北報導〕張書豪與老婆歐陽妮妮婚後於去年迎來寶貝兒子「睦睦」，日前才替兒子辦完周歲宴，沒想到張書豪昨卻突在社群平台發長文情緒崩潰，首度吐露育兒路上的委屈與心酸，引發網友熱烈討論。

張書豪坦言月嫂離開後，照顧睦睦的重責幾乎全落在他身上，從洗屁股、洗澡、刷牙、吸鼻涕、餵奶與副食品，到哄睡、包尿布，全都親力親為。他強調一切都是心甘情願，也曾一廂情願地認為，只要長時間陪伴，孩子一定能感受到父親的付出，親子關係也會因此更緊密。

然而，現實卻讓他相當受挫。張書豪近期發現睦睦常向媽媽歐陽妮妮「告狀」，甚至在他照顧孩子時，只要妮妮一現身，睦睦就立刻放聲大哭，「很像是我會欺負他一樣」，讓他瞬間被貼上「壞人」標籤。

他也分享讓情緒全面潰堤的關鍵時刻。某天清晨他在床邊哄睡兒子近一小時仍未成功，發現孩子大便後便抱去清洗，原本過程平靜，沒想到妮妮出現想幫忙時，睦睦一看到媽媽就崩潰大哭，彷彿剛遭受「虐待」。張書豪直言：「那一瞬間，其實我也崩潰了。」他也反思自己為了孩子健康，對作息與餵奶量相當堅持，「事後想想，他一定覺得爸爸很煩。」

張書豪感慨夫妻早已分工，讓歐陽妮妮擔任「陪玩姊姊」，自己負責較繁瑣、累人的照顧工作，卻沒想到角色對比如此強烈，「我不在意他比較愛媽媽，只是希望在付出了這麼多之後，也能分到一些愛，而不是像虐待他一樣，讓他看到媽媽就大哭。」

走過這段低潮，他也大方分享育兒心得，提醒新手爸媽別讓同一個人長期承擔孩子最不喜歡的瑣事，否則主要照顧者的心理壓力容易受傷。他建議另一半也要適時參與那些孩子感到害怕或不開心的時刻，讓孩子明白，不論爸爸或媽媽，都會陪著他、都是出於愛。

其實歐陽妮妮得知他受傷，也主動提出願意一起調整育兒分工。貼文曝光後，湧入大量網友與家長留言打氣，張書豪今凌晨再度發文致謝，表示看完大家的鼓勵後心情平穩許多，但也感嘆：「未來該怎麼調整真的需要智慧，我會用心面對。」

