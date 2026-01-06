張書豪育兒崩潰了！曝兒「向歐陽妮妮哭訴」心碎喊：希望分到一點愛

記者徐珮華／綜合報導

張書豪2024年與歐陽妮妮登記結婚後，去年元旦迎來兒子「睦睦」，經常在社群平台分享一家三口日常。豈料兒子才剛滿1周歲，張書豪昨（5）日突然以黑底白字發表長文，透露兒子一個反應，讓一年來親力親為照顧孩子的他瞬間崩潰。

張書豪與歐陽妮妮育有1歲兒子睦睦。（圖／翻攝自張書豪IG）

張書豪昨日清晨替睦睦洗屁股時，原先一切如常，沒想到過程中歐陽妮妮現身幫忙，讓睦睦立刻崩潰大哭，彷彿自己方才遭到「虐待」一般。令人心碎的是，這樣的狀況已經不是第一次發生，張書豪難過表示：「最近發現睦睦常常會有對媽媽哭訴的狀況，很像是我會欺負他一樣，有時候在打理他的時候，他看到妮妮出現就會看著他大哭起來。」

張書豪坦言睦睦出生1年來，自己一直擔任主要照顧者，原以為長時間的陪伴能讓孩子感受到，卻忽略自己負責的多半是會讓孩子感到不安、不舒服，甚至害怕的事情。例如喝奶時，兒子有時只是想玩或分心，自己仍會想盡辦法讓他把奶喝完，事後才驚覺「他一定覺得爸爸很煩」，也不禁懷疑「孩子會怎麼感受我的這些陪伴跟付出」。

張書豪黑底白字分享育兒心聲。（圖／翻攝自張書豪IG）

張書豪直言並不在意孩子比較愛媽媽，夫妻倆一開始也已分工，由歐陽妮妮扮演類似「陪玩姐姐」的角色，自己則負責瑣碎、勞累的照顧工作，只是仍希望在付出的同時，也能分到孩子一點愛。如今經歷這遭，他認為偶爾還是要讓另一半參與不開心、恐懼、害怕的事情，並表示歐陽妮妮得知此事後，已主動提出調整育兒方式一起改變。

