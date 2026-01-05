張書豪育兒親力親為 「被當壞人」崩潰：希望分到一些愛

張書豪親吐育兒挫折心聲，歐陽妮妮反應曝光。（圖／翻攝自張書豪IG）





藝人張書豪2024年與歐陽妮妮結婚後，去（2025）年迎來兒子「睦睦」，身為主要育兒者，他5日罕見在限時動態寫下挫折心聲，「早上睦睦突然的一個反應，真的讓親力親為的我瞬間崩潰了。」更直言現在的狀況及難過，恐怕需要好一陣子才能適應。

張書豪表示，從月嫂離開後的每一天，舉凡兒子洗屁股、洗澡、刷牙、感冒吸鼻子、餵奶、哄睡、包尿布等，全由他一手包辦，「我完全心甘情願，而且『一廂情願』的覺得朝夕陪伴，孩子多多少少會感受到。」長期下來有助於親子關係，也是他所嚮往的。

但張書豪卻忽略，這一切對於嬰兒來說，恐怕都是相對不舒服、難忍受、害怕或抗拒的，因此無微不至照顧一年後，他發現兒子最近常有對媽媽哭訴的狀況，像是5日清晨，他為了哄睡花了一小時，隨後兒子大便後，他也立刻抱去洗屁股，沒想到歐陽妮妮一出現，兒子立刻崩潰大哭，「像是我剛剛虐待他一樣，而那一瞬間，其實我也崩潰了。」

張書豪坦言，很多人說兒子被照顧的很好，但這全是從日常中的堅持所培養起，「但孩子會怎麼感受我的這些陪伴跟付出？」而歐陽妮妮原本像是「陪玩姐姐」的角色，這是兩人討論好的共識，瑣碎的、辛苦的他都可以負責，「只是沒想到這麼明顯，在我照顧的當下，看到媽媽直接哭起來。」

張書豪解釋，其實不在意兒子比較愛媽媽，「懷胎十月這輩子就該比較愛媽媽，你是他身上的血肉，只是希望在自己付出了這麼多的同時，也能分到一些愛，不是像虐待你一樣的跟媽媽崩潰大哭。」而歐陽妮妮得知狀況後，也主動提出一起改變，希望能讓現況有所改善。

