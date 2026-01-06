張書豪自曝育兒辛酸！親力親為卻被誤解「像在虐待」 兒子1反應讓他崩潰

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

演藝圈男星張書豪與歐陽妮妮於2024年6月結婚，婚後育有一子「睦睦」。身為新手爸爸的張書豪，近日在社群平台上分享育兒心路歷程，坦言一年來親力親為的照顧，卻因孩子的一個反應讓他瞬間崩潰。他更直言，希望自己在付出的同時，也能分到一些孩子的愛。

張書豪與歐陽妮妮於2024年6月結婚，婚後育有一子「睦睦」。（圖／翻攝自歐陽妮妮ig、張書豪臉書）

張書豪在文中回憶，清晨時他已經花了一個小時哄睦睦入睡，突然聽到孩子排便的聲音，便立刻抱到廁所清理。原本情緒穩定的睦睦，在歐陽妮妮中途想幫忙的瞬間，卻突然崩潰大哭，讓他心碎直呼：「像是我剛剛虐待他一樣，而那一瞬間，其實我也崩潰了。」

張書豪透露，自月嫂離開後便獨自承擔所有育兒工作，包括洗澡、刷牙、餵奶、哄睡、包尿布等，雖然辛苦，但他始終心甘情願，認為長期陪伴能加深親子關係。然而，孩子卻常在媽媽面前哭訴，讓他這個主要照顧者感到很受傷。

張書豪坦言，外界常誇讚兒子被照顧得很好，但這背後是他投入大量心力與愛心的成果。身為主要照顧者，他不得不在教育孩子時扮演「黑臉」角色，負責糾正不當習慣與行為；甚至夫妻間早已討論好分工，歐陽妮妮的角色像「陪玩姊姊」。儘管他始終耐心以溝通方式引導，但面對兒子對他的抗拒與排斥，他仍不免感到無力，直言：「他一定覺得爸爸很煩。」

張書豪也強調，自己並不在意孩子更依賴媽媽，因為「懷胎十個月，孩子本來就該更愛媽媽」。然而，他希望在付出的同時，能被孩子理解與感受到愛，而不是在媽媽面前哭得像遭受委屈，被誤解成壞人。

張書豪也提出改善方向，認為自己不應獨自承擔所有「不舒服或抗拒」的照護過程，另一半偶爾也要共同參與，讓孩子知道爸爸和媽媽都同樣愛他，會一起陪他經歷不開心、害怕的事情。對此，歐陽妮妮也同意一起改變，共同陪伴孩子的每一個成長階段。

