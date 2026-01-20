張書豪認同RAIN！升格人父有感而發「孩子出生後就沒有自己」

張書豪與歐陽妮妮婚後，育有一個寶貝兒子。（圖／中時資料照）

藝人張書豪與歐陽妮妮2024年6月宣布結婚，並在去年迎來寶貝兒子「睦睦」，升格人父後的他，時常透過社群平台分享育兒點滴，展現滿滿父愛。近日他轉發韓流天王RAIN談論父親身分的一段訪談影片，對其中一句話特別有感，寫下長文抒發心境，直言「為一個生命負責」。

張書豪在IG限時動態分享RAIN受訪片段，RAIN談到成為父親後的人生轉變時直言：「孩子出生以後，你就沒有自己了」。短短一句話，卻深深觸動張書豪，他有感而發寫下：「超認同，當孩子出生以后，你就没有自己了，這不是犧牲，而是責任，為一個生命負責。」，道出成為父親後的深刻體悟。

廣告 廣告

張書豪認同RAIN的觀點，有感而發育兒心聲。（圖／翻攝自張書豪 IG）

他也直白點出自己的看法，強調孩子並非可以隨意對待的存在，「『他／她』不是一塊錶，一台車，一顆包，生來好玩還可以明天換一個的。」，並感嘆身邊有不少人已經有了孩子，卻仍過著宛如單身般自由的生活，「想幹嘛就幹嘛想去哪就去哪。其實也沒有錯，只是那些不在家的時光，可能是辛苦的另一半，正努力的陪伴著想著你的孩子」。

張書豪進一步表示，若無法承擔為人父母的責任，「與其如此，不如不生，好好的做最快樂的自己」。此外，他也分享一個現實觀察，認為若有生小孩的打算，是否用心照顧寵物，就是一個很好的縮影，「如果連寵物都不怎麼用心，未來對方照顧孩子的畫面八九不離十。」

更多中時新聞網報導

靠瘦瘦針減重 停藥容易復胖

學測國綜試卷1.3萬字 學生哀號

台大門檻50級分 清交成48級分