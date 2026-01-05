張書豪顧兒「卻被當壞人」崩潰喊：希望分到一些愛
藝人張書豪與歐陽妮妮於2024年6月宣布結婚，並在去年迎來兒子「睦睦」。今（5）日，張書豪在 IG 限時動態發長文分享育兒心境，他坦言平日親力親為照顧兒子一直甘之如飴，卻因為兒子當天清晨的一個反應，讓他瞬間情緒潰堤。
張書豪寫下長文回憶，當天清晨睦睦突然醒來，他已在床邊哄睡一小時，孩子仍遲遲不肯入睡，接著又聽到兒子大號的聲音，便抱起孩子去清洗屁股。原本一切順利，沒想到洗到一半，妮妮想來幫忙，睦睦一看到媽媽，立刻崩潰大哭，讓張書豪難過表示：「像是我剛剛虐待他一樣，而那一瞬間，其實我也崩潰了。」
張書豪提到，一路以來身為主要照顧者，幾乎包辦孩子生活中的大小事，包含洗澡、刷牙、吸鼻子、餵奶、哄睡、包尿布等，也承擔了許多會讓嬰兒感到不安、不舒服、害怕與抗拒的時刻，甚至在孩子的習慣與行為上，都是由他陪伴並以適當方式引導或勸說。他也坦言，外界常稱讚睦睦被照顧得很好、餵養得相當完善，但其實每一餐奶、每一次副食品，他都會想盡辦法準時完成」，用各種方式讓兒子喝完每一餐，不過事後他想想，認為兒子一定覺得爸爸很煩。
張書豪坦言，自己雖然不怕累，也希望透過親力親為建立更緊密的親子連結，卻忽略了在嬰兒階段，這些照顧行為對孩子而言，可能都是不舒服、害怕的體驗，進而讓睦睦近期出現像是對媽媽哭訴的反應。他提到，妮妮原本在夫妻討論中設定的角色是「陪玩姊姊」，「我也很開心兒子能跟媽媽開心互動，瑣碎、累的我來，只是沒想到這麼明顯，在我照顧的當下，他看到媽媽就直接哭起來。」讓他內心相當挫折。他也直言：「懷胎十個月，這輩子就該比較愛媽媽，你是她身上的血肉。只是希望在自己付出了這麼多的同時，也能分到一些愛，而不是像虐待你一樣，跟媽媽崩潰大哭。」
針對這樣的育兒困境，張書豪也提出自己的反思，認為父母應該共同參與孩子不開心、恐懼與害怕的時刻，讓孩子知道不論是爸爸或媽媽，都會陪著一起面對。對此，妮妮也已主動提出一起調整育兒方式，希望能讓照顧責任更平衡，也減輕張書豪的挫折感。
