張書豪、歐陽妮妮兒子1歲了！睦睦穿小西裝超萌 娜娜、娣娣為外甥回家齊聚

張書豪與歐陽妮妮近日替1歲兒子「睦睦」舉辦週歲宴，不少親友為了寶寶齊聚一堂，氣氛溫馨。作為歐陽家的第一個孫輩，睦睦的週歲宴準備得相當用心，阿姨歐陽娜娜、歐陽娣娣也現身祝賀，成為關注焦點之一。

從流出的畫面可見，一家三口身穿灰色系親子裝亮相，睦睦當天穿著白色小西裝，搭配格子領結，由爸爸張書豪抱在懷中。睦睦臉型圓潤，笑起來表情明顯，輪廓像媽媽、五官像爸爸，相當可愛。即使現場賓客眾多、氣氛熱鬧，睦睦整場活動都沒有哭鬧，被親友逗弄時會伸手互動，在大家合唱生日歌時也露出笑容。

廣告 廣告

歐陽妮妮與張書豪當天同樣穿著淺灰色系服裝，兩人站在蛋糕前替兒子唱生日歌。畫面中，歐陽妮妮一邊扶著蛋糕檯，一邊輕拍睦睦的背，全程關注孩子狀況。她在2025年1月1日生下睦睦後，曾多次分享育兒生活，生活重心明顯放在孩子身上。

平時忙於演藝工作的歐陽娜娜、歐陽娣娣也特地趕來參加，兩人穿著同款不同色的運動外套，笑容甜美地和小孩子玩在一起，成為另一個焦點。為了睦睦的重要時刻，親友聚在一起同歡，展現家人之間的緊密情感。

延伸閱讀

歐陽妮妮想生3個小孩「被張書豪拒絕」！ 真相曝光網讚：這個男人太好

歐陽妮妮杭州新家曝光！娜娜豪送「6個沙發」塞爆客廳 男星進門傻眼：以為傢俱行