張曼娟昔和留美博士交往 對方逼交出版稅所得「每月只發3千」
作家張曼娟過去以小說集《海水正藍》走紅，今年是《海水正藍》出版40周年，64歲的她近期在臉書分享過去曾和一位留美博士交往，起初靠書信往來，不到一個月就發現彼此不適合，偏偏這時對方不僅求婚，更要求她婚後將版稅、教職收入都歸男方，一個月只能領3000元台幣零用錢，嚇跑張曼娟。
張曼娟近期常在臉書分享長照心得，其父親去年過世，享耆壽97歲。日前張曼娟回憶，念博士班時曾短暫交往一位留學美國的博士男友，等對方回台兩人密集相處過後，對方的性格和價值觀讓張曼娟嚇傻，不僅男方要求管財務大權，要買什麼東西，也得經過對方同意。
張曼娟直言，當年的她雖然稱不上財務自由，但也算經濟獨立，便打算和男方分手，沒想到對方化身恐怖情人，三更半夜打電話到她家開罵，還發黑函給鄰居，甚至將兩人的私密書信給她任職的大學看，聲稱要教訓張曼娟，直到她道歉點頭嫁給他。張曼娟為此不忍了，便提告走法律途徑，但也過了一段宛如驚弓之鳥的日子。
張曼娟分享這段經歷後，引來不少人回應：「感覺那位博士讀書讀到頭殼壞掉了」、「曼娟老師辛苦了，在當時民風保守的社會...博士確實是很多人高不可攀的存在」、「當年的恐怖情人招數跟現在差不多，但現在網路世界讓他們更容易傷害別人了」、「幼稚的大男人主義」。
張曼娟見大家擔心，隔天再發文澄清是30多年前的往事，她曾自責看錯人，還一度失去求生意志，開庭時檢察官還幫她說話，痛罵該男：「像你這樣的男人，哪個父母會把女兒嫁給你？」讓她非常感激，她也用自身經歷表示，人際關係中不能妥協、湊合，要堅持走自己選擇的路，在職場中被壓迫，也要為自己挺身而出，她自嘲如今座右銘「離糞越遠越好」。
更多中時新聞網報導
糖尿病年輕化 7成易酮酸中毒
3C加重近視 白內障早10年上門
帥一下教練》職棒非唯一出路 多元發展也很帥
其他人也在看
破碎的婚姻可以補救嗎？專家教你如何修復信任感
【健康醫療網／編輯部整理】信任有如伴侶關係的基石，沒有信任，整個關係會直接崩解。就算你有絕佳的溝通技巧，一旦信任感崩壞，你們的關係也會瓦解，不管你講什麼話，她都聽不進去。 在諮商工作裡，常常看到伴侶之間不斷互相傷害，直到兩人的信任感蕩然無存。教導更好的溝通方式固然有必要，但還不足以修復損傷。因此，如果你和伴侶之間的信任感被破壞了，你還得學會其他技巧才行。 伴侶違背承諾 RARE四步驟助修復 回想一下，你的伴侶什麼時候曾違背了對你的承諾，而且兩人都知道是他犯了錯，而你那時想要他怎麼做？可能會和大多數人一樣，不想聽他的理由或藉口；當他設法替自己辯解時，你可能只會更憤怒。 當一個人違反承諾時，應該進行以下四個步驟，我將這個流程簡稱為RARE。 第一個R是「責任」（Responsibility），假如你違反承諾，在其他事情發生之前，得先表達你會為此負責，你必須先願意承擔責任，伴侶才會願意聽你說的話。「承擔責任」表示你現在可以對剛剛發生的事情有所回應──只有在你先承認自己失信之後，你才能對此做出回應。 在承擔責任後，接下來要道歉（Apologize）。當一個人受傷時，會想聽到誠摯的道歉，這一步沒健康醫療網 ・ 1 天前
蕭煌奇相挺李炳輝藏洋蔥 暖心親自拜訪促成驚喜
由玖壹壹領軍的「玖壹壹南北貳路音樂節2025」15日在台中水湳中央公園舉行，首日湧入超過五萬名觀眾，金曲歌王蕭煌奇也驚喜現身，與李炳輝攜手帶來合作曲〈輝煌旅行社〉。Yahoo娛樂訊息 ・ 10 小時前
蕭煌奇「開太快」被警抓慘收紅單 撞名消防局惹出驚天烏龍
「玖壹壹南北貳路音樂節2025」昨（15）日在台中水湳中央公園盛大開跑，「國民天團」玖壹壹成軍 16 週年，再度號召南北粉絲回娘家，首日湧入超過 5 萬人、兩日上看 10 萬觀眾，現場宛如戶外嘉年華，而金曲歌王蕭煌奇也帶來驚喜彩蛋，一現身便讓歡呼聲瞬間炸裂。鏡報 ・ 22 小時前
藝人愛雅跨足餐飲賣「素食麻辣鍋」 創業契機為思念母親
民視新聞／綜合報導藝人愛雅多年前跨入食品業，賣素食麻辣鍋，連續2年營業額破億，接下來還將進軍東南亞！當年創業契機，是因為太思念罹癌過世的母親，愛雅復刻媽媽好手藝，不會下廚的她親力親為研發，分享她創業辛酸過程。橘紅濃郁的麻辣醬，輕輕攪拌，飄出迷人氣息。20幾種香料熬煮超過5個鐘頭，做出的獨門醬汁，這是藝人愛雅反覆嘗試一年多的心血。餐飲門外漢，三年前之所以跨足餐飲，是因為「思念」，愛雅媽媽2021年罹癌過世，她每天以淚洗面，在當時的男朋友、如今的丈夫鼓勵下，她決定大膽創業。嘗試數百次，不滿意就淘汰，曾經三個月銷毀三批貨，燒掉七位數，好在，這堅持很值得，素食麻辣鍋年銷量60萬包、連續兩年營收破億，甚至有七成客人是葷食者。大學時期參加節目出道，演歌雙棲，疫情創業，疫後開花結果，接下來愛雅將帶著媽媽的好味道，進軍國際。原文出處：藝人愛雅跨足餐飲賣「素食麻辣鍋」 創業契機為思念母親 更多民視新聞報導防疫菜單! 台南四神湯老店改賣"雞肉碗粿" 豬排店改賣炸油魷魚旅展搶優惠11/7登場 全台多家飯店打造「專屬充電之旅」超值優惠涉嫌助詐團洗錢千萬! 知名麻辣鍋店負責人遭聲押民視影音 ・ 23 小時前
中國籲民「暫勿前往日本」！他喊話台人「快做1事」
生活中心／于士宸報導日本新首相高市早苗延續前日相安倍晉三路線，先前提出「台灣有事即日本有事」一說，挺台立場堅定；而此舉讓中國外交部直跳腳，14日急發聲呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，引起熱議。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫列出「1原因」，指出此舉完全是「無稽之談」，呼籲台人可在這個關鍵時刻展現支持，多多到日本旅遊。民視 ・ 19 小時前
阿基師罕公開露面！端「炒飯神技」合體玖壹壹 嗨翻南北貳路
「玖壹壹」成軍16週年，11月15日、16日於台中水湳中央公園舉辦「玖壹壹南北貳路音樂節2025」。昨（15）日嘉賓陣容星光熠熠，金曲歌王蕭煌奇與李炳輝帶來新歌〈輝煌旅行社〉，人氣女團GENBLUE幻藍小熊則帶來〈COCOCO〉、〈ACT LIKE THAT〉等7首千萬點擊金曲，婁峻碩SHOU演唱〈Never Land〉、〈你給我等著〉等多首夯曲，掀起全場尖叫。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
中國籲公民別赴日 日前空軍高層：非常歡迎
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日在國會備詢時，發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引爆中國強烈不滿，並敦促中國民眾勿赴日旅行。對此，日本前航空幕僚長（空軍參謀長）田母神俊雄發文...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
失智症名醫講座》報名期限延長！11/22（六）最後名額倒數中，別再錯過
緊急通知！失智症名醫講座延長報名時間啦！名額再開，座位有限，報名最後機會，趕緊把握啦～這一次我們將邀請失智症權威醫師親自解析，從失智症早期篩檢、診斷方式、家屬照護、新藥評估⋯帶您一起暸解失智症。時間為11月22日（六）下午14:00，講座地點遷至小樹屋「香楠703」，好康機會別再錯過。優活健康網 ・ 1 天前
中國官方突喊「別去日本」！多家航司秒開退票潮 旅客刷一排成功退款
（記者周德瑄／綜合報導）中國外交部14日突然發布提醒，呼籲中國公民近期避免前往日本，引發旅遊市場立即出現連鎖反 […]引新聞 ・ 19 小時前
裝癱坐輪椅偷啤酒！19歲男「起身爆打保全」 他起身砸人還逃跑結局曝光
根據《每日郵報》（Daily Mail）與《鏡報》（The Mirror）綜合報導，案件發生於2025年6月3日晚間，地點位於肯特郡斯台普赫斯特（Staplehurst）一間超市。畫面紀錄顯示，男子戴維・布朗（Davey Brown）坐在輪椅上，腿上蓋著外套，藏匿兩箱啤酒，身旁一名男子協助推行。當超市...CTWANT ・ 16 小時前
中國突喊暫勿赴日引爆日本輿論狂歡 網友：太好了永遠不要來
[Newtalk新聞] 中國外交部領事司14日晚間突然發布罕見措辭的旅遊警示，呼籲中國公民「近期避免前往日本」，理由竟是「在日中國公民安全環境持續惡化」，此舉立刻在日本網路社群掀起巨大反彈與嘲諷，不少日本網友直言「太好了，永遠不要來了」，輿論一面倒呈現「鬆口氣」氛圍，反倒成為中日關係緊張下的另類風向球。 中國外交部通告中聲稱，今年來日本治安惡化、針對中國公民的違法案件頻傳，部分至今未偵破，再加上日本領導人近日接連發表「涉台挑釁言論」，導致中日交流氛圍迅速惡化，給在日中國公民帶來「重大風險」，在此情況下，中國政府要求中國公民暫時避免赴日，已在日本的中國人也應「提高防範、加強自我保護」，如遇緊急情況務必聯絡駐日使領館。 不過，這項充滿政治意味的警示在日本社群引發反效果，日本前航空幕僚長田母神俊雄昨（15）日在社群平台直接表態「非常歡迎」，並指出赴日中國旅客近年增加，確實讓地方觀光景點面臨不少壓力，大量日本網友湧入留言區附和，直嗆中國政府的警告「聽起來比較像威脅」，其他網友反應更是毫不留情，「中國觀光客帶來垃圾、無故取消訂位、擅闖私人土地早就惹人厭」、「如果你們呼籲大家『來日本』，那才像威脅新頭殼 ・ 1 天前
中國旅客不甩警告「爽飛日本」網驚吐大實話
[NOWnews今日新聞]中國與日本的緊張關係持續升溫，中國外交部14日發布通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，向日方施壓。但日本記者走訪上海浦東機場，飛往日本的班機仍大排長龍，不少人直言「對政治...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
馬太鞍溪堰塞湖常態警戒中 救助金申請延長至21日
（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害救助金申請，光復鄉公所表示，因之前停班課，為保障鄉親權益，受理延長至11月21日止；堰塞湖自潰決以來水位累計下降達132.4公尺，目前維持常態警戒中。中央社 ・ 22 小時前
婦閃車擦撞倒地昏迷送醫未脫險 警追緝肇逃男
高雄市一名辜姓婦人騎車行經鳳山區中山路與光遠路口，為閃避一輛轎車，與林姓騎士發生擦撞，頭部重創昏迷送醫未脫險，車禍影片今網路流傳，轎車駕駛涉嫌肇事逃逸，警方將追緝李男偵辦。警方調查，辜姓婦人（64歲）前天騎乘普重機車，沿著鳳山區光遠路東向西方向，直行至中山路與光遠路口，為閃避左前方向右側一輛轎車變換自由時報 ・ 20 小時前
英國王室媳婦嘆生活如人間煉獄！談當年婚禮自嘲「穿得像一條狗」
英國女演員蘇菲溫克曼（Sophie Winkleman）近日接受《泰晤士報》（The Times）專訪時，罕見公開談論嫁入英國王室後的心境，直言身為王室成員，長期遭受外界審視讓她倍感壓力，甚至如「人間地獄」一般，而當年的婚禮更是一團糟，「先生現在想到還是會生氣」。鏡報 ・ 22 小時前
與鄭麗文談藍白聯合治理？白委：下周就會碰面
國民黨新任黨主席鄭麗文就任後，就2026大選「藍白合」等議題何時與民眾黨主席黃國昌會談，外界高度關注。黃國昌16日出席民眾黨在基隆舉辦的「聯合政府的理論與實踐系列論壇」表示，昨日雙方黨務主管已會面溝通細節，「跟鄭主席的會面，我們下個禮拜就會正式舉行」。黃強調，論壇會全程公開，讓民眾了解國民黨及民眾黨未來在聯合治理的實踐，讓台灣更好的合作想法及方向。中時新聞網 ・ 22 小時前
綠島岸邊驚見神秘殘骸！白色金屬巨塊連飄2處 海巡軍方急查來源
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台東綠島海邊昨（15）日下午陸續出現2大塊不明飛行器殘骸，引發當地民眾猜測其為飛機蒙皮或航空器殘片。海巡單位已至現...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
嘉市轎車擦撞路邊轎車橫停路中間 19歲女受傷送醫
嘉義市興業西路今上午5點許發生車禍事故，一部轎車擦撞路邊停放的車輛後，橫向停在路中間，嘉義市政府消防局派遣救護人車到場，車上共有3名乘客，其中一名19歲女子遭撞滿臉是血、右膝擦傷，救護人員包紮急救後，將傷者送往嘉義基督教醫院救治。市消防局今上午5點多接獲通報，興業西路有車禍事故，救護人員到場時，現場自由時報 ・ 23 小時前
是爆料還是業配？館長便當店遭員工揭露「這些事」 網笑：新型態工商
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導網紅「館長」陳之漢近日遭前員工李慶元爆出性騷擾員工等多項惡劣行徑，造成外界熱議，不過儘管爆料的用意是揭露館長的惡行...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
出國注意！明年8月東京電力備轉容量率跌破1％
出國注意！明年8月東京電力備轉容量率跌破1％EBC東森新聞 ・ 1 天前