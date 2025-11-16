張曼娟昔和留美博士交往 對方逼交出版稅所得「每月只發3千」

作家張曼娟過去以小說集《海水正藍》走紅，今年是《海水正藍》出版40周年，64歲的她近期在臉書分享過去曾和一位留美博士交往，起初靠書信往來，不到一個月就發現彼此不適合，偏偏這時對方不僅求婚，更要求她婚後將版稅、教職收入都歸男方，一個月只能領3000元台幣零用錢，嚇跑張曼娟。

張曼娟近期常在臉書分享長照心得，其父親去年過世，享耆壽97歲。日前張曼娟回憶，念博士班時曾短暫交往一位留學美國的博士男友，等對方回台兩人密集相處過後，對方的性格和價值觀讓張曼娟嚇傻，不僅男方要求管財務大權，要買什麼東西，也得經過對方同意。

張曼娟直言，當年的她雖然稱不上財務自由，但也算經濟獨立，便打算和男方分手，沒想到對方化身恐怖情人，三更半夜打電話到她家開罵，還發黑函給鄰居，甚至將兩人的私密書信給她任職的大學看，聲稱要教訓張曼娟，直到她道歉點頭嫁給他。張曼娟為此不忍了，便提告走法律途徑，但也過了一段宛如驚弓之鳥的日子。

張曼娟分享這段經歷後，引來不少人回應：「感覺那位博士讀書讀到頭殼壞掉了」、「曼娟老師辛苦了，在當時民風保守的社會...博士確實是很多人高不可攀的存在」、「當年的恐怖情人招數跟現在差不多，但現在網路世界讓他們更容易傷害別人了」、「幼稚的大男人主義」。

張曼娟見大家擔心，隔天再發文澄清是30多年前的往事，她曾自責看錯人，還一度失去求生意志，開庭時檢察官還幫她說話，痛罵該男：「像你這樣的男人，哪個父母會把女兒嫁給你？」讓她非常感激，她也用自身經歷表示，人際關係中不能妥協、湊合，要堅持走自己選擇的路，在職場中被壓迫，也要為自己挺身而出，她自嘲如今座右銘「離糞越遠越好」。

