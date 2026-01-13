張曼娟照顧雙親10年、曾離家4次換一夜安眠？長照5資源讓你喘口氣

知名作家張曼娟2025年底在個人臉書寫下：「照顧者的人生新階段，我要完完全全回家了。」這是一個長照現場的真實縮影，照顧者，也需要留給自己喘息的空間。曾經的一年離家四次，只為換得一夜安眠

10年前，張曼娟的父親被診斷出罹患思覺失調症，隨後母親也確診失智症。面對雙親同時失能與失智的煎熬，她費盡心力照顧雙親，曾因父親情緒不穩，被迫在一年內「離家出走」四次。第一次站在黑夜街頭痛哭、無處可去的絕望，讓她決定租下一間小套房，作為自己暫時的「庇護小窩」。她形容，那是一個能讓身心短暫安頓的地方，「哪怕只有一夜，也能滿血復活。」

廣告 廣告

如今，在父親離世一年多後，家中氛圍回歸平靜，她決定退租，真正回家。張曼娟的故事並非個案，衛福部指出，長期照顧失智症、精神疾病或失能家人的照顧者，往往承受極大的心理與身體壓力，若缺乏支持，很容易出現身心耗竭，甚至影響整個家庭的照顧品質。

突然大吼、多疑？思覺失調早期警訊，北市推「早期介入計畫」

張曼娟筆下父親展現出的多疑與情緒起伏，其實是思覺失調症的典型特徵。台北市政府衛生局指出，「我家鄰居常在半夜大吼大叫，而且常懷疑別人在背後講他，有事沒事跑去狂敲別人家門，大家對他的行為都覺得很害怕…」這是近來民眾在社區通報時常提到的狀況，這類行為有可能是「思覺失調症（俗稱精神分裂症）」的早期徵兆，若能在發病初期就介入治療，病情多半能獲得控制，日常生活也不受影響。思覺失調症（schizophrenia）的盛行率約千分之4至1％，以台北市2025年10月244萬人口數推估，約有9,700~2萬4,000人可能罹患思覺失調症。

為了接住這些家庭，台北市首創「身心失調發病早期介入計畫」，針對12～65歲初次發病或高風險群提供提供電話關懷、居家訪視、藥物諮詢、生活調適建議及職業或社福資源轉介等。目前台北市立聯合醫院松德院區已與28家診所合作，民眾若自覺有思考或知覺困擾，應主動運用「思覺功能自我檢測表」篩檢，並尋求專業醫療協助。醫學證實，若能在發病初期介入，九成以上的病患都能穩定控制病情，維持正常生活，從而減輕家屬的照顧負擔；但若延誤治療，不只病人痛苦，家屬的照顧壓力也會層層堆疊。

長照3.0轉身救援，照顧者不再孤軍奮戰

除了醫療端的介入，政府的長照政策也正逐步升級。衛福部已公告配合「長照十年計畫3.0」，近期修正了「長期照顧服務申請及給付辦法」，核心精神之一，就是讓照顧者不必獨自硬撐，針對像張曼娟這樣的家庭提供了更具彈性的「喘息服務」與資源支持。修法後，居家喘息服務的內容更貼近實際需求，這項新政策將分階段實施，具體內容包括以下重點：

放寬喘息服務內容：現行的「居家喘息」服務不再侷限於室內，在安全情況下，服務人員可陪同長輩至居家以外地點運動或活動，更貼近家屬需求。

外籍看護家庭利多：聘僱外籍看護的家庭也能在原額度內，申請日間照顧或家庭托顧服務，讓外籍移工也能適度休息，減少長時間一對一照顧造成的疲勞

擴大給付對象：自2026年1月起，長照給付對象擴大，意即未滿50歲（30～49歲）的年輕型失智症者也能獲得補助可申請長照服務。

新增智慧輔具租賃：自2026年7月起，政府新增每3年6萬元的額度，可用於租賃智慧科技輔具，包含移位、移動、沐浴排泄、居家照顧床、安全看視等設備納入補助，利用科技減輕人力照顧的辛勞。

調升交通與營養給付：提高社區交通接送額度，一般區從每趟100元調升為115元、原鄉離島每趟120元調升為140元；並優化營養照護服務的給付次數，由原本的4次4,000元調整為3次組合4,500元，確保長輩獲得高品質的營養評估。

而原有針對長照需要等級達4級以上之住民、或具身心障礙證明中度以上，衛福部「住宿式服務機構使用者補助方案」當年度累計住滿180天者，予以每人每年補助12萬元，如當年度累計未達180天者，就住滿1/2日曆天之月份，每月給予補助總金額1/12（即1萬元），政府未來也將朝調高補助額度做努力。

善用1966專線，別讓自己倒下去

衛福部呼籲，照顧者的疲憊，本身就是需要被看見、被支持的狀態。家庭照顧者務必落實「長照平安5守則」，積極尋求外部資源。若民眾有長照需求，可撥打「1966長照服務專線」或向各縣市長期照顧管理中心申請評估。

政府的資源就像是那間「庇護小窩」，在照顧的漫漫長路上，適時地把手交給專業團隊，才能保護自己不被壓力擊垮，在平安中陪著家人一起老去。

（本文首圖素材片來源：張曼娟Facebook）



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

快看廚房浴室！這15樣東西沒壞也得丟，否則毒物細菌全吞肚 愈吃骨頭愈空虛？專家揭高草酸「偷鈣青菜」前三名，菠菜只排第4





原文引自：張曼娟照顧雙親10年、曾離家4次換一夜安眠？長照5資源讓你喘口氣