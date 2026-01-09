張曼玉傳加入《浪姐7》尬唱跳 電視台回應

張曼玉被爆參賽《浪姐7》，但未獲證實。（影視攝影組攝）

影后張曼玉淡出演藝圈多年，最近微博瘋傳，經過電視台芒果TV協調半年，張曼玉終於點頭加入大陸綜藝節目《乘風2026》（浪姐7）。不過，芒果TV工作人員受訪時稱不清楚，張曼玉本人也沒有親口證實。

微博近日流出《浪姐2026》擬定嘉賓名單，其中出現張曼玉的名字，立即引爆話題。傳言指出，製作單位已經跟張曼玉談了半年，專案負責人3度赴香港，並承諾客製化爵士舞台、專屬樂團、無淘汰壓力及彈性錄製安排。緊接著，疑似張曼玉回應「機票已出」的截圖，又在網路瘋傳，使外界進一步猜測，張曼玉是否真的加入《浪姐7》？

不過，根據陸媒報導，芒果TV工作人員被問到張曼玉加盟《浪姐7》，僅回應：「不知道此事」，而大量網友湧入張曼玉的小紅書追問，也尚未獲得本人親自回應。

身為港片黃金時代代表之一的張曼玉，曾對歌唱懷抱著憧憬，發行過英語電影原聲帶《錯過又如何》；然而，2014年她登上上海草莓音樂節獻唱《甜蜜蜜》，低沉的嗓子又時而走音，慘被嘲諷「地獄鴨嗓」、「被上帝遺棄的聲音」。而見過大風大浪的她，面對這些批評聲，高EQ地回：「我演電影演了20部還被說成『花瓶』，唱歌也請給我20次機會！」

果真，張曼玉持續在歌唱上努力，曾為電影《戀愛中的城市》創作主題曲《如果沒了你》、發行個人單曲《Look In My Eyes》。因此，張曼玉疑似進軍《浪姐7》消息一出，馬上帶起話題，許多網友樂觀其成，期待影后上台挑戰自我。

