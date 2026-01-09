張曼玉傳加入《浪姐7》 製作單位回應了
近日，網路瘋傳張曼玉將加入大陸綜藝節目《乘風2026》，相關傳言從邀約內幕到機票已出等說法，不斷發酵。更有傳言指出，節目團隊為爭取張曼玉加盟，曾多次赴香港接洽，並開出不淘汰賽制、量身打造爵士風舞台，以及專屬樂隊伴奏等條件。
張曼玉近日被點名，疑似將加入中國綜藝節目《乘風2026》（俗稱浪姐7），消息在網路迅速擴散，甚至傳出製作單位已與她洽談長達半年，中國大陸社群平台近日流出《浪姐2026》擬邀名單，其中包括張曼玉、萬綺雯、鄭欣宜、石榴姐與楊恭如等人，被形容為「歷來卡司最強」的一季。
近年，張曼玉淡出影壇，但仍以音樂人身分公開亮相，2014年時，她以搖滾歌手身分登上北京草莓音樂節，即使當天風勢強勁，仍堅持上台演出。她曾坦言，在上海草莓音樂節的表現不盡理想，甚至幽默分享，曾嘗試上網搜尋避免走音的方法卻未能奏效，她笑說：「我演了20部戲的時候也被說是花瓶，這次就請大家給我20個機會吧。」
當時，張曼玉演唱兩首歌後，因天候安全考量，主辦單位臨時中止後續演出，現場觀眾轉述，張曼玉僅來得及喊出「我不想停！」演出便被迫中斷。由於張曼玉目前有經營小紅書帳號，近期湧入大量網友留言詢問是否參加《乘風2026》，本人始終未正面回應。而中國大陸媒體《揚子晚報》向芒果TV工作人員求證，對方僅低調回應「不知道此事」，未證實相關傳言。
