張曼玉獲贈法國土地！打造「夢想花園」體悟人生

張曼玉正在打造自己的夢想花園。（圖／翻攝自張曼玉小紅書）





現年61歲的傳奇影后張曼玉，淡出幕前多年，長年居住在歐洲過著半退休生活；日前她在社群分享自己在法國波爾多的渡假生活，離開前獲朋友贈送一塊地，鼓勵她打造成夢想花園：「機會難得，我就決定接受這個挑戰！」

張曼玉紀錄著自己「夢想花園」的建立過程，請來專業農夫與助理協助清理比腰還高的雜草、翻土、剪荊棘等，在短短幾個星期內就順利完工：「在幾個星期內，幫我們一乾二淨地清理了這片小森林，如果沒有他們的幫忙，我們可能要花上好幾個月才能達到這個效果。」

廣告 廣告

張曼玉形容，整個紀錄打造花園的過程就像是看「花園」去了一趟理髮店理髮一樣：「看著一片青綠色的大草地，希望就在眼前啦！現在我們真的可以開始計劃，和設計一下這塊地該怎麼用。」經過這個過程，她體會到做人也是如此：「其實每個夢想的起點，都必須是清理乾淨乾淨之後，才能開始Turn A New Page！這大概就是『生命是一座花園』的真正理念吧。」



【更多東森娛樂報導】

●張曼玉出事了！歐洲旅遊竟遇「鐵軌起火」動彈不得

●被男人騙走上千萬！張曼玉「坎坷情史」曝光人財兩失

●梅艷芳62歲冥誕！張曼玉淚曝「生前遺憾」錯過最後一面

