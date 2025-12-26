張曼玉隨性街拍曝光！私服細節全被時尚迷捕捉 被封「街拍女神」

記者林宜君／台北報導

近日，張曼玉採買耶誕節禮物畫面曝光，她的私服再次引發網友熱議。這位影后一向遵循自己的穿搭節奏，即便是日常外出，也能透過細節彰顯個人風格。張曼玉身穿深藍色風衣式皮夾克，俐落線條搭配黑色長袖與牛仔寬褲，香奈兒頸鍊點綴其中，微微帶出搖滾感，整體造型隨性卻不失氣場，完美呈現她標誌性的私服風格。

張曼玉整體造型隨性卻不失氣場，完美呈現她標誌性的私服風格。（圖／翻攝自網路）

張曼玉手上的黑色托特包為 BALENCIAGA Laundrette Tote Bag East-West，小羊皮材質帶有細緻紋理，金色五金與壓印品牌字樣低調卻富辨識度，肩背或手提都相當實用。裝滿戰利品的酒紅色包款則是 Goyard hobo 停產款，雖已絕版，但深色調與單肩輪廓依然優雅耐看，可參考現行 Bohème Hobo bag 保留經典質感。

張曼玉偏好白色、卡其或棕色系造型，線條簡潔、配色克制，不僅隱藏年齡，更彰顯強大氣場。（圖／翻攝自網路）

近期成為 MO&Co. 全球代言人的張曼玉，也在品牌形象照中展現她對外套穿搭的精準拿捏。張曼玉偏好白色、卡其或棕色系造型，線條簡潔、配色克制，不僅隱藏年齡，更彰顯強大氣場，完美印證「真正的時尚從不需要誇張張揚」。無論是街頭採買還是代言拍攝，張曼玉的穿搭都充分展現低調奢華與成熟魅力，私服選品細節被網友封為「私服封神」，連購物袋都成為時尚焦點。

