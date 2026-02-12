張本渝4年半未見混血男友 靠視訊聯繫放話：回台就是結婚時
【緯來新聞網】女星張本渝近期正投入舞台劇《暗戀桃花源》40週年版排練，戲裡演繹橫跨數十年的錯過與等待，戲外她與遠在美國工作的混血男友也正經歷一場長達4年半的遠距離考驗，兩人自2019年見面後，竟因無數現實無常，至今未能實體接觸，僅靠每日晚間7點的視訊維繫情感。張本渝在受訪時也鬆口，感情若要邁向下一階段，不再是她飛往美國，而是由男方準備好後回到台灣，她坦言，兩人若能在台灣再度相見的那天，「應該就是結婚的時候了」。
張本渝與男友經歷長達4年半的遠距離戀情。（圖／娛樂組）
對男友來說，這幾年的返台之路可謂一波三折，他曾多次規劃回台行程，卻總在關鍵時刻被攔阻，張本渝分享，最令人遺憾的一次，是他已搭機抵達西雅圖準備轉機返台，卻臨時接到必須出庭擔任證人的通知，只能無奈折返紐約。去年原本雙方已談妥見面，又因國際情勢與關稅變動導致美國工作環境劇變，讓他不得不優先穩住事業重心，儘管深感愧疚與無奈，他仍感謝張本渝的體諒，對方並沒有催促，而是選擇在台灣穩定生活、教學瑜伽，靜候他歸來。
導演賴聲川以及演員隋棠、林依晨、吳中天、李劭婕、張靜之、梁正群，樊光耀、張本渝出席《暗戀桃花源》40週年演出記者會。（圖／娛樂組）
身為天蠍座的男友，在感情中展現了極強的佔有慾與紀律感，這4年半來，他堅持每天與張本渝固定視訊，這已成為他生活的重心。若是張本渝因工作排練需調整視訊時間，他甚至會露出焦慮、陰陽怪氣的一面，而這份真實的依戀，反而讓身為水瓶座的張本渝感到踏實。儘管外界曾質疑這段從未牽手、接吻的「柏拉圖式戀愛」是否為詐騙，張本渝則笑著替男友背書，強調男友經濟條件優渥，兩人之間只有真摯的情感交流。
