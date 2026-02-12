張本渝4年半遠距戀「沒見過一面」 混血男友返台途中遭美海關攔下
〔記者蕭方綺／台北報導〕張本渝近期投入表演工作坊舞台劇《暗戀桃花源》40週年版本演出，從30週年一路演到現在，展現長時間累積的表演能量；戲外，她的感情狀態同樣走過漫長考驗。今受訪時提到與長年在美國工作的混血男友交往4年半，卻始終靠視訊維繫，兩人自2019年見過一面後，至今未再碰面。
張本渝坦言感情進度一再被現實因素打亂，過程充滿無奈與無常。她透露，男友其實多次計畫返台，卻總是臨時生變，有一次甚至已搭機抵達西雅圖，卻因突接通知需出庭擔任證人，只能再度折返紐約，「我們中間真的有太多大大小小的事情延宕。」
原本去年雙方終於談妥要見面，卻又遇上男友在美國的工作調整。張本渝表示，國際情勢與關稅變動，讓對方工作受到影響，「那段時間美國那邊調整很多，他也被波及。」她能理解對方處境，因此選擇耐心等待，沒有多加催促。
是否曾想過自己飛往美國見面？張本渝直率說沒有，她認為現在的自己已不再是過去的戀愛腦，感情若要往下一步走，「一定是他回來，而不是我飛過去。」
談到目前的生活狀態，張本渝除了舞台劇長時間排練，還有瑜伽教學在身，生活步調穩定而充實，「把自己的生活顧好，等他準備好回來。」她也鬆口表示若再見面，「應該就是結婚了」。
兩人交往至今幾乎每天固定視訊聯絡，張本渝說：「我們每天晚上7點一定會視訊，已經4年半了。」男友就像自己的「螢幕情人」，加上對方是天蠍座，佔有慾較強，連視訊時間都相當固定，若她臨時有工作需提前告知，對方在視訊前十五、二十分鐘態度陰陽怪氣。對此，身為水瓶座的張本渝並不感到困擾，反而覺得這樣的互動十分真實。
這段感情至今沒有任何實體接觸，包括牽手、接吻等親密行為，張本渝坦言自己可以接受，也認為柏拉圖式的戀愛對現階段的她而言並非壞事。不過，長時間未見面也讓外界出現質疑聲浪，甚至有人開玩笑問她是否遇上詐騙，她則笑著澄清，自己經濟狀況穩定，從未匯款給對方，「而且他比我有錢。」
更多自由時報報導
電視政論節目年後洗牌 傳三立民視時段主持人大風吹
台灣人逐漸不愛去！中國遊客最多的東南亞國家是這國 最新前五排名曝
2026首波水逆不降智！ 4星座「收爛攤子避禍」4星座「逆風撿到錢」
獨家》不是美光！群創南科五廠擬賣給封測大廠
其他人也在看
艾莉絲移居英國4年！自曝被同化 「2大行為」超明顯
女星艾莉絲與英國外交官丈夫馬培迪再婚後，於2022年帶著兒子威廉弟和前夫生的女兒梨梨醬，一家四口移居英國倫敦。近來她在社群網站分享，定居英國被同化，其中有「2大行為」特別明顯。
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
梁朝偉日本機場社恐症發作！惶恐神情茫然 劉嘉玲一旁「超淡定」成亮點
金獎國際巨星，影帝梁朝偉與劉嘉玲相識相戀超過36年、結婚17年，始終被視為演藝圈模範夫妻。近日兩人現身日本北海道新千歲機場被網友「野生捕獲」，一段通關畫面曝光意外掀起熱議，被笑稱是「社恐I人 vs 社牛E人」經典現場版。
鄧紫棋穩交8年一度傳秘婚！男友「驚人背景」遭起底 外公曾娶關之琳
G.E.M.鄧紫棋「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會2.0台北站，將於4月9日至12日在台北大巨蛋登場，4場共16萬張門票開賣即秒殺，足見高人氣。除了演藝事業表現亮眼，鄧紫棋感情生活也備受關注，與造型師男友Mark Ngai（魏俊杰）穩定交往8年的她，早前一度傳出祕密結婚，不過本人否認。
才暫緩懷孕！八點檔女神突喊「胃口不太好」陳志強6字放閃
才暫緩懷孕！八點檔女神突喊「胃口不太好」陳志強6字放閃
大S「破億身家」全交她打理 「遺產安排內幕」曝光！
娛樂中心／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年（2025年）2月初春節期間與妹妹小S、家人遊玩日本，不幸感染流感於當地病逝，消息震驚外界。過去具俊曄曾發文，表示願意放棄，將亡妻大S所有遺產交由岳母S媽處理，如今大S逝世已滿1週年，遺產與財務分配問題也備受關注。今（10日）《鏡週刊》爆料，大S生前財產都交由S媽（黃春梅）管理，包括出道以後的演藝收入。針對週刊爆料S媽與女婿具俊曄爭遺產之事，稍早S媽回應了。
《陽光女子合唱團》「隱藏版正妹」爆紅！IG神到了 甜美側拍曝光
由林孝謙執導、改編韓國電影的《陽光女子合唱團》，票房連續30天都穩居第一，截至10日已超過新台幣5億，取代原本由魏德聖所執導的《賽德克·巴萊（上）：太陽旗》、累積票房超過4.7億，躋升第二名。電影上映至今話題不斷，片中的演員引起討論，其中一名「大眼正妹」就意外爆紅，IG被神到了，真實身分也隨之曝光。
政論節目大風吹！主持人李正皓、陳斐娟年後大洗牌 三立112字回應了
新春年後傳出電視談話節目大洗牌，今天傳出農曆年後由許貴雅主持三立新聞台《新台灣加油》將收攤，外傳她3月將轉戰主持網路直播政論節目《94要客訴》，《新台灣加油》遺留時段將由李正皓主持《新台派上線》接替，李正皓原時段將由陳斐娟推新節目。對此三立也回應了。蔡維歆
「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照曝光 網驚：差點認不出
女星蔡瑞雪曾就讀北一女中，從學生時期就擁有「北一女神」稱號。近日她在IG分享多張辣照，顯示外型「變了樣」，讓網友看了驚呼連連。
陸元琪怒了！爆袁惟仁家屬要她「別去告別式」 痛批：婚姻殺手
資深音樂人袁惟仁2日病逝，享年57歲。前妻陸元琪沉澱數日後吐露對前夫的不捨與愧疚，豈料12日她在社群平台發文透露，袁惟仁家屬竟透過孩子轉達要求她別出席告別式，讓她痛批對方「到底什麼素質」。
24年前嫩照出土！孫藝真20歲模樣曝「合體國民妹妹」網驚：完全沒老
南韓女星文瑾瑩（文根英）13歲因演出《藍色生死戀》為人所知，受封「國民妹妹」，近日她與女星孫藝真24年前因電影《向左愛向右愛》（又譯《戀愛小說》）合體嫩照被挖出，青澀模樣引起討論，讓不少網友驚呼：「時間真的對她們太好了！」記者林汝珊
從小自認「跟美沾不上邊」！舒淇告訴女孩別再容貌焦慮：「比起漂亮外表，有內容的女性更有魅力」
從「不漂亮」的女孩到優雅女神：接納不完美的起點舒淇曾自嘲，自己從小到大就不認為是一個好看的女生，「跟美沾不上邊」，這份自覺甚至來自於親生母親，小時候媽媽常說她長得醜，但舒淇卻展現了極大的韌性，笑稱當時「只要不被媽媽打就很開心了」。這種生長環境讓她對外貌看...
田秋堇第一手還原林宅血案！賈永婕深夜哭了
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》因劇本內容未經當事人授權、演員受訪不當發言，以及遭質疑影射兇手身份等引發軒然大波，該片已暫停後製，並宣布上映無限延期。針對此事，台北101董事長賈永婕陸續發聲...
力挺S媽「是我見過最難得的星媽」 許常德曝合作往事：難怪女兒如此信任
日前適逢女星大S（徐熙媛）病逝滿1週年，家人與好友齊聚金寶山，揭幕由丈夫具俊曄親手設計的紀念雕像。身為母親的S媽（黃春梅）感動表示，彷彿寶貝女兒重生，場面令人動容。不過，本刊獨家報導指出，S媽私下因遺產處理問題，已委任律師防範具俊曄。對此傳聞，小S與S媽皆強烈回應「絕無此事」，否認相關說法。
兄弟「盜帥」為愛女夜市復出改當投手！網笑：老闆知道你爸上古神獸嗎？
體育中心／綜合報導90年代中華職棒的傳奇球星，被稱作為「盜帥」的林易增近期在夜市現蹤，而且這次不秀快腿，而是以「投手」身份復出！林易增的女兒在個人社群PO出一段短片，秀出爸爸為了幫她贏得獎品，化身投手大秀投球美技，球球精準每投必中，讓網友笑著表示：「老闆知道你爸爸是上古神獸嗎？」、「原來盜總也是二刀流」。
太狂了！30歲女星「捧4.3億現金」無貸款買下豪宅 財力震撼全網
女星Jennie是韓國女團「BLACKPINK」成員，亮麗的外型吸引許多粉絲喜愛，更是時尚品牌的寵兒，近日，她被韓媒報導無貸款購入位於韓國首爾的豪宅，展現驚人的財力。蔡佩伶報導
侯佩岑登春晚喊：像回家一樣！戰袍正面「破大洞」面容網驚：一大一小
娛樂中心／巫旻璇報導藝人侯佩岑早年以甜美主播形象打開知名度，跨足演藝圈後近年將工作重心放在主持與綜藝發展，並受邀前往中國錄製多檔節目，包括《再見愛人4》與競演節目《乘風2025》，親和溫暖的風格吸引不少觀眾支持。不過，她過去在兩岸議題上的動向也曾引發討論。中國外交部長王毅於2025年公開表示，台灣在聯合國體系中的稱謂為「中國台灣省」，其後中國官媒央視發布「台灣必歸」相關圖卡，侯佩岑亦轉發分享，當時在台灣網路上掀起關注與議論。近期侯佩岑再度成為話題焦點，因受邀參與2026年央視春晚相關活動並出席聯排訪問，曝光後引發外界關注與討論，相關畫面與言論也在社群平台流傳。
米倉涼子消失8個月終露面！揮別涉毒風波淚灑記者會「活著真好」
日籍女星米倉涼子，因去年被檢方查獲住處疑似有毒品、吸食器等線索，被依《麻藥取締法》函送法辦，直到今年1月30日才確定獲不起訴處分。神隱8個月之久，米倉涼子終於現身活動，一度哽咽、眼泛淚光。
七寶媽爆又懷1胎！昔認「專長是生小孩」挨網嘲
娛樂中心／李汶臻報導網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」7寶媽Sydney，2024年4月捲入疑似歧視特殊學生的失言風波，並遭多家廠商火速切割。事發後淡出社群的她，日前遭網友目擊手拿媽媽手冊、現身醫院候診區，隨後有關她「已升格8寶媽」的消息在社群平台瘋傳。另外，有網友再度回憶起她曾承認自己唯一的專長就是「生小孩」，話題再度引發熱議。