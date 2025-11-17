張李德和嘉美館特展「相逢在庭前」 修護後現身

(記者廖建智嘉義報導)

嘉義市立美術館（嘉美館）2025年主題展「相逢在庭前」於11月7日起至2026年3月1日，於美術館本館1至3樓空間展出。(15)日市府舉行展覽開幕式，黃敏惠市長與超過20位張李德和家屬、8位參展藝術家及多位貴賓透過對話來探索張李德和留下的畫跡。



黃敏惠市長表示，嘉義之所以有「畫都」美名，張李德和女士是其中極為重要的推手。張李德和女士是早年主峰醫院張景燦醫師的夫人，平日不僅陪伴醫治民眾，更以書、詩、畫三絕聞名，是極具才華與人格風範的藝術家。更難能可貴的是，她長期熱情支持文人與畫家，成為林玉山等藝文界重要人士的精神與資源後盾，帶動詩社、畫會群聚，讓嘉義在台展、府展屢創佳績，奠定「畫都」深厚的文化底蘊。黃敏惠市長指出，此次美術館特別策劃展覽，除重新呈現張李德和女士入選台展的代表作〈庭前所見〉，更邀集八位當代女性藝術家跨時空對話，讓畫都精神再度綻放。歡迎大家前來嘉義市立美術館欣賞這場意義深遠的展覽，並感謝張氏家族遠從海內外返鄉參與，一同見證嘉義畫都文化的延續與發光。



美術館代理館長林金龍提到，今天是令人感動跟值得紀念的日子，能透過張李德和延續嘉義的「畫都」精神，連結當年嘉義藝文發展蓬勃的年代。當年的仕紳階級的參與和贊助，是嘉義能夠成為「畫都」的重要原因。



文化局局長謝育哲表示，這次展出的《庭前所見》入選第七回台灣美術展覽會，當年一共有8位嘉義藝術家入選，可以說是嘉義「畫都」的起點。張李德和的「琳瑯山閣」成為當時文人雅士聚集的重要據點，宛如西方的沙龍一般，在當時台灣相當具前瞻性。



嘉美館所藏《庭前所見》為嘉義籍的前輩藝術家張李德和1933年首度入選台展的作品，經嘉義市天龍寺捐贈入藏，館方委託林煥盛副教授帶領的團隊進行修護工作後，藉由本主題展首度現身。此外，本次主題展邀請盧銘琪、賴香吟、侯怡亭、劉文瑄、高雅婷、黃沛涵、郭俞平、陳漢聲八位藝術家與作家，藉由理解張李德和的生平背景與藝文創作，透過繪畫、影像、聲音藝術、空間裝置、數位動畫及文學創作等媒介，反思性別、身分及公共議題，在藝術史與當代創造的視野間，開啟新的觀看與詮釋。



林柏亭前副院長致詞時提到，他在小時候即時常聽到琳瑯山閣之名，並肯定張李德和對嘉義的藝文界的貢獻，張李德和對繪畫的喜好，對畫家的歡迎與贊助，可以說是獨步當時的台灣社會，促成嘉義美術的蓬勃發展。張李德和長孫張伯寅醫生也感性提到他父親對《庭前所見》的記憶，因戰亂與政治變遷而一度下落不明的作品，如今得以重新現身美術館，並重新認識張李德和的畫藝及價值，感到十分感動。此外，他也提到這次看到呼應張李德和及其精神所創作的當代藝術作品，感受到屬於新一代的氛圍，以及藝術在此不斷發展的可能性。



