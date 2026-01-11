張杰低調接雙胞胎女兒放學！一手牽一個父愛滿滿 網嘆：明星光環下的平凡幸福

大陸男星張杰近日被拍到出現在北京一所小學門口，低調接送7歲雙胞胎女兒跳跳、俏俏放學。他一手牽著一個孩子，陪著她們走向車輛的畫面被拍下後，在網路上引起討論。

當天張杰穿著白色背心搭配寬鬆外套，頭戴帽子、口罩，全身打扮相當低調，幾乎不引人注意。過程中，他的注意力始終放在女兒身上，一手牽一個，小心護著孩子走到車旁，確認她們上車後，還揮手道別，接著才搭乘另一輛車離開。據悉，他是特地抽空前來接孩子，即使工作行程繁忙，仍盡量親自接送，晚上也會與妻子謝娜分工陪孩子寫作業。

廣告 廣告

https://babyou.me/wp-content/uploads/2026/01/yTOQlc8Glx08uhoqf4d2010412000C1O0E018.mp4

張杰平時對女兒的照顧早已多次被提及。他曾形容自己「送孩子比寫歌還準時」，也曾用女兒的名字為麥克風命名，為了滿足孩子想看雪的心願，還特地準備造雪機。在接送過程中，他不時彎下身聽女兒說話、緊牽雙手的舉動，被不少網友大讚「父愛滿滿」、「這就是明星私下的平凡幸福吧」。

張杰與謝娜共育有三名女兒，2018年出生的雙胞胎跳跳、俏俏已在去年9月升上小學一年級，4歲的小女兒小咘芽尚未入學。夫妻倆一向重視孩子的隱私，從未公開孩子正臉，這次流出的畫面也僅拍到背影。影片曝光後，不少網友留言表示畫面溫馨，也有人提醒外界應尊重孩子隱私，避免過度關注她們的日常生活。

延伸閱讀

張杰、謝娜跨年夜「磨鼻放閃」甜爆全場！結婚14年仍像熱戀，舞台上霸氣護妻

張杰帶3個女兒看音樂劇！緊抱4歲小咘芽父愛滿溢 雙胞胎跳跳、俏俏萌翻