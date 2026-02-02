張杰公開讚謝娜「好媽媽、好妻子」！雙胞胎女兒8歲生日 母女溫馨慶祝融化粉絲

大陸明星夫妻檔張杰、謝娜的雙胞胎女兒跳跳、俏俏在近日度過8歲生日，謝娜為了給孩子一個生日驚喜，提前一個月就開始精心規劃，從孩子一早睜開眼，就安排各種遊戲、手作禮物等活動，讓姊妹倆整天都沉浸在過生日的快樂裡，細心安排引發關注。

謝娜分享，因為一整天過得太快樂，到了晚上準備上床睡覺時，跳跳因為捨不得這一天結束，情緒反而變得低落。為了讓孩子重新開心起來，她想出一個遊戲，陪女兒一起回顧白天的生日片段，只要覺得是開心的回憶，就喊一聲「喲赫」，喊著喊著，也漸漸找回了好心情。

張杰當天因有演唱會而無法參與，但仍儘量給予孩子滿滿祝福，除了在演出前先和女兒視訊，還依跳跳的要求，在台上帶著上萬名觀眾一起喊生日快樂，並獻唱自創歌曲《給女兒的一封信》，歌中也加入孩子的語音片段。演出結束後，他不忘轉發謝娜的貼文，公開感謝她是「好媽媽、好妻子」。

兩人結婚14年來，多次在公開場合提到彼此的陪伴與支持。張杰常誇謝娜細心照顧長輩、陪伴三個女兒，也說過「到死都愛她」，形容兩人是彼此生命中重要的後盾。謝娜則在張杰低潮時給予許多支持；而當她在工作上遇到瓶頸，張杰也會公開肯定她的主持表現與努力，一家人感情相當緊密。

