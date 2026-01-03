張杰、謝娜跨年夜「磨鼻放閃」甜爆全場！結婚14年仍像熱戀，舞台上霸氣護妻

12月31日，歌手張杰在澳門舉辦跨年演唱會，妻子謝娜驚喜登台，成為當晚最受矚目的嘉賓。這對結婚14年、育有三名女兒的夫妻合體演出，多段自然互動引發討論，其中一段臨時出現的「磨鼻」畫面，更迅速在社群平台擴散。

當晚兩人穿著同色系服裝，合唱《無藥可救》、《Perfume》串燒，表演過程中出現貼近站位、摟腰等互動。原先設計為借位親吻的橋段，因麥克風角度與謝娜後仰動作，臨時變成鼻尖輕輕碰觸。這段未事先安排的畫面，被網友形容為「蹭鼻殺」，現場觀眾反應熱烈。張杰當場露出笑容，謝娜則以手遮臉，氣氛可愛而甜蜜。

廣告 廣告

不過，這次同台演出也引發爭議。由於工作室是在門票售罄後，才公布謝娜將擔任嘉賓，部分粉絲質疑資訊公布時間過晚，認為影響觀眾知情權，也有人擔心夫妻互動會模糊演唱會本身的音樂重點。對此，張杰在台上回應表示：「在努力成為一個好歌手之前，我必須先做一個好男人。」這段護妻發言獲得熱烈掌聲。

跨年當晚，張杰也向謝娜致謝，提到對方一路陪伴他走過不同階段。有知情人士透露，謝娜為了這次短時間的舞蹈表演，事前每天提早練習，為舞台做準備，可說是相當用心。

張杰與謝娜於2007年相識，2011年結婚，至今已有19年相識時間，婚後育有三名女兒。兩人的感情歷程長期受到關注，這次跨年同台再度引發網友不同看法。支持者認為夫妻互動恩愛甜蜜，對於台下的人來說相當值回票價；也有觀眾認為演唱會應以表演為主，仍希望嘉賓名單可以提前告知。

延伸閱讀

張杰3女兒語音告白「爸爸開演唱會不要滑倒」！ 他在台上笑著笑著…眼眶紅了

張杰帶3個女兒看音樂劇！緊抱4歲小咘芽父愛滿溢 雙胞胎跳跳、俏俏萌翻