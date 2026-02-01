張東周留「對不起」後失聯3個月！公開駭人內幕：活在地獄

南韓31歲男星張東周因出演《學校2017》等作品而廣為人知，近期參與的新劇《今天開始是人類》剛開播；卻在去年10月底於社群上發佈一張黑圖，僅留下「對不起」三字後突然失聯。日前，張東周終於公開失聯原因，揭露自己遭遇駭客威脅，並因此陷入一場無法擺脫的噩夢。

張東周揭露自己遭遇駭客威脅。（圖／翻攝張東周IG）

張東周透露，去年夏天，他接到一通陌生來電，對方能精準掌握他的行蹤，隨後傳來手機中多張極為私密的照片、對話截圖及聯絡人名單，讓他驚覺手機已被完全駭入。

張東周遭遇駭客威脅，生活陷入混亂。（圖／翻攝張東周IG）

從那時起，他便不斷受到威脅，生活陷入混亂。他坦言：「從那天到今天，我沒有一天不是活在地獄裡。」即便多次更換聯絡方式，仍無法擺脫對方的控制，只能被迫按照對方要求行動。

為了保護手機中的隱私，張東周走上瘋狂借錢的道路，陷入惡性循環。他表示：「我除了完全按照對方所說的去做，別無選擇。」為此，他的家人甚至不得不變賣房產，償還由此產生的巨額債務。然而，這些努力仍無法填補損失，最終累積的債務高達數十億韓元。

張東周坦承，在借錢過程中說了許多謊話，導致許多人受到傷害。（圖／翻攝張東周IG）

他也坦承，在借錢過程中說了許多謊話，導致許多人受到傷害。談及公開內幕的原因，張東周悲痛地表示，自己已經無所遺失，「對於因我而受害的人們，我衷心致歉。如果能夠相信我，我會努力生活，將所有債務償還，請幫幫我。」

這段發言震驚外界，目前張東周的言論已在南韓娛樂圈引發廣泛討論，許多粉絲對他的遭遇表示同情，並呼籲相關單位加強對明星隱私的保護。

