張柏芝三胎都生兒子...竟遭大咖女星虧「全是賠錢貨」 本人8字回應了

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星張柏芝近來擔任綜藝節目《一路繁花2》來賓。（圖／翻攝自微博）

香港女星張柏芝跟謝霆鋒離婚後獨自養育兩子，又於2018年秘密誕下一子。近來張柏芝擔任綜藝節目《一路繁花2》來賓，沒想到錄影過程中被女來賓寧靜得知三胎全生兒子後，竟遭對方吐槽：「全是賠錢貨」，相關片段播出後，立刻掀起網友的議論。

從曝光節目畫面可以看到，當天張柏芝在用餐期間接到小兒子電話，結果來賓寧靜發現張柏芝三個小孩都是兒子後，竟調侃表示「全是賠錢貨」，不過張柏芝並沒有為此生氣，只是淡定回應「他們有自己的世界」，隨後便結束話題，然而，網友們則對於寧靜的發言感到不滿。

廣告 廣告

不少網友見狀批評寧靜帶有性別歧視，「真的太敢講了」、「如果說得是女兒，明天就得去婦聯公開道歉」，不過也有部分網友緩頰，認為寧靜發言可能是節目效果，「寧靜直白的吐槽，搭配張柏芝的通透好有梗」。

張柏芝三胎都生兒，遭到女星寧靜吐槽。（圖／翻攝自微博）

更多三立新聞網報導

福原愛再婚懷孕了！江宏傑斷開前妻曾曝為「他們」：10年後才敢戀愛

許允樂媽媽寵女婿！冬至「煮紅豆湯圓」給李玉璽 他1符號回應了

福原愛再婚橫濱男！挺超巨孕肚現身 鬆吐現況：連我都驚訝

罹癌遭前夫拋棄？癌末女星首談14年婚變 鬆口內幕：不是一個人責任

