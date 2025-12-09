張柏芝不想再當「爛片女王」 被告上法庭反駁律師：什麼叫票房失利？

香港女星張柏芝遭前經紀人余毓興控告違約，近日開庭審理，相較於8日她一度情緒激動，遭追問財務往來細節時，一度哭喊：「我兩天沒睡，對我真的很不公平！」今（9）日她情緒穩定，原告律師並展示了多封相關人士來往的電子郵件，當中提到她不想再當「爛片女王」，所以要符合條件才願意接拍新片。

張柏芝遭前經紀人余毓興及其公司AEG Entertainment Group Limited指控收取4176萬港幣（約1.67億元新台幣）訂金後，並未履行電影合約，向她求償至少1276萬港幣（約新台幣5300萬元），並要求提供完整的收入帳目。

廣告 廣告

今日張柏芝繼續出庭，偶爾打斷原告律師的提問，質疑對方問題重複。法官多次出聲提醒，並解釋律師反覆提問是為了確保她完全明白問題。原告律師出示多封由張柏芝助理周靜儀（Emily）與余毓興、余毓明等人往來的電子郵件，當中提到電影合約是與老闆個人簽署、而非與公司簽訂，並請求公司不要抽取佣金。張柏芝強調她相當信任Emily，但信件內容她本人並不知情，認為相關細節應直接向Emily查問，並稱自己從沒收到過訂金。

電子郵件中亦提到，電影要符合條件才接拍，因張柏芝不想再當「爛片女王」，原告律師便問張柏芝是否曾因電影票房不佳而被媒體報導，張柏芝隨即質疑：「什麼叫票房失利？媒體和大眾說不好，就代表我要覺得不好嗎？我媽媽覺得很好啊！媒體是你的親戚嗎？」她接著向法官表示：「這些挑釁性問題我很難回答。」她今日出庭作證約50分鐘即離去，被問到是否因完成作證放鬆一點，她邊走邊點頭示意。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導