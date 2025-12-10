張柏芝不打不罵！談育兒一句「越順反而擔心」全網瘋讚好媽媽

女星張柏芝。（圖／中時資料照）

張柏芝與前夫謝霆鋒育有兩子 Lucas、Quintus，離婚後多年獨自照顧孩子，2018 年又迎來第三子 Marcus。她在節目中真心談起育兒方式，也因此讓許多網友特別有共鳴。內地綜藝《一路繁花2》找來多位影后錄製，話題度始終不低，而在最新一集中，張柏芝分享她的教育理念，立即引發不少網友共鳴，大讚她是個好媽媽。

節目中大家閒聊時，劉嘉玲問張柏芝教小孩時會不會講道理，還是直接打罵？張柏芝想了一下表示：「小孩我很少駡，但是我會直話直說，然後我永遠都加一句『你自己確定了，你要承擔後果』。」

廣告 廣告

劉嘉玲又追問：「那如果他做錯了？」張柏芝回答：「做錯了，我OK的，因為我覺得不(犯)錯就沒有好。」她接著解釋，有時候孩子太順遂反而讓她更擔心。相較之下，兒子回家對她說「媽媽，我打球打得不好或者是赢不了」時，她反而會感到開心，「因為我覺得你打得好，每一場都赢又怎麼樣呢？你就是為了打球而打球，他沒有在裡面學到甚麼。我寧可他的路比較苦一點。」認為孩子需要一定的受挫經驗。

片段播出後，不少網友大讚張柏芝的育兒觀：「為姐姐的教育按讚」、「她是個好媽媽」、「通透育兒觀鼓勵孩子勇敢嘗試」、「當她的小孩很幸福啊」、「允許犯錯鼓勵嘗試育兒好榜樣」、「狠狠認同！成長本就是試誤的過程」、「育兒就該少點焦慮，多給孩子嘗試機會」。

更多中時新聞網報導

洪佩瑜創紀錄 摸黑演唱12分鐘

《左撇子》拚奧斯卡風向球 葉子綺入圍最佳年輕演員

富邦供應商ESG交流 創永續新里程