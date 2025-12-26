張柏芝剖腹完幫狗接生！傷口爛掉沒人理擦藥自救 劉嘉玲驚：太扯了

儘管是3個兒子的媽，張柏芝身材仍保持良好。翻攝微博

女星張柏芝與前夫謝霆鋒育有2子，離婚後又秘密生下第3胎小兒子Marcus。近日她在節目《一路繁花2》中分享一段驚人往事，自爆當年剖腹產完剛出院回家，還沒來得及躺下休息，就發現家裡的愛犬也要生了。張柏芝顧不得身體虛弱，竟直接蹲在地上幫狗狗接生半天，沒想到忙完後才發現自己剖腹的傷口因過度勞累導致發炎腫大。這件往事連劉嘉玲都聽到驚呆，質疑家裡沒人實在太扯！

張柏芝表示，當時她發現自己傷口發炎，當下立刻致電主治醫師求助，卻得到醫師回答已前往歐洲旅遊，無法幫忙的回應，導致她只能在醫師回國前，獨自在家塗抹消炎藥膏自救。這段「自己救自己」的產後經歷曝光後，關鍵字「張柏芝剖腹產回家身邊沒有人在」迅速衝上微博熱搜，引發全網鼻酸，不少曾是孕婦的女性網友，也分享自己生產碰上疫情，家人無法來探望，自己看著空無一人的病房哭了出來。

張柏芝表示自己剖腹產完後回家，因為幫狗接生，自己的傷口也發炎。翻攝微博

劉嘉玲質疑家裡沒人太扯！張柏芝苦笑認了孤單 網友質疑說話太誇張

由於這段故事內容過於離奇，現場嘉賓劉嘉玲也忍不住露出質疑神情，詢問難道家裡真的沒有其他人可以幫忙嗎？對此張柏芝苦笑認了，當時確實「沒有人在」，才會被迫親自動手。

雖然另一名嘉賓劉曉慶認為張柏芝敘述細節豐富，傾向相信其真實性，但網路上仍出現不少懷疑聲浪。有網友質疑張柏芝身為大牌女星，家裡不可能連個保姆都沒有，甚至有人直言「張柏芝每次說話都有點誇張」、「到底是沒人在家還是沒人敢幫狗狗接生」，認為她可能是在表達上有所出入。

張柏芝近期除了在節目中爆料，社群動態也引發高度關注。日前她在新加坡機場被巧遇時，身形消瘦且神情疲憊，但在昨日聖誕節分享的自拍影片中，狀態似乎大幅回升。影片中她穿著短T恤在床上翻滾，因動作過大導致手抓床單下滑，意外讓上圍曲線驚鴻一瞥，性感畫面引爆粉絲熱議，直呼「狀態好到不合理。」

張柏芝分享影片時，不小心露出好身材。翻攝IG＠@cecilia_pakchi_cheung

她也罕見分享與小兒子Marcus手拉手慶祝節日的親密畫面，並以素顏出鏡送上英語祝福。雖然目前正面臨前經紀人指控收片酬未工作、求償1276萬港幣（約5164萬元台幣）的官司，但張柏芝堅稱不願為了金錢接拍爛片，繼續堅持打官司下去。

張柏芝露出身上刺青。翻攝微博



