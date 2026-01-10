張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

45歲港星張柏芝與謝霆鋒在2006年結婚，之後誕下兩子謝振軒（Lucas)和謝振南（Quintus)，但兩人在2011年官宣離婚。離婚後，張柏芝獨自撫養兩個兒子，2018年時，她無預警宣布誕下三兒子張禮承（Marcus)，但生父至今仍是謎。

香港01報導，張柏芝繼早前罕有地在社交平台分享與三兒子張禮承的互動後，近日再一次上傳與兒子的親密對話互動，雖然兒子並未出鏡，但仍聽得見他奶聲奶氣向媽媽表達愛意，相當暖心。

視頻中，早起的張柏芝素顏出鏡，雖然頭髮有一些凌亂，但完全不影響高顏值，五官依舊精緻、皮膚白皙，狀態非常好。她表示天氣寒冷，隨後旁邊就傳出三兒子張禮承的聲音，他奶聲奶氣地用普通話說，「媽媽愛你，愛媽媽」，聲音聽起來相當可愛。

張柏芝先前參加綜藝「一路繁花2」時，來賓寧靜曾調侃張柏芝「三個兒子全是賠錢貨」，引發爭議。但張柏芝以高情商回應「他們有自己的世界」，強調尊重孩子獨立性。高EQ引起網友稱讚。

