張柏芝小兒子過7歲生日！Marcus緊黏媽媽切蛋糕 樂高樂園甜蜜互動融化粉絲

張柏芝12月4日在上海樂高樂園為7歲小兒子Marcus（張禮承）慶生，她身穿紅色波點上衣，陪著兒子切蛋糕、拼樂高模型，並一起參與10米高樂高星願樹亮燈儀式，現場充滿濃厚的節慶氛圍。

生日當天，Marcus切蛋糕時專注的表情相當可愛，玩遊戲時也不忘牽著媽媽的手。照片中，Marcus身高已到媽媽腰部、逼近肩膀，7歲的模樣更顯活潑開朗。這次在樂園慶生，他主動拼模型、投入亮燈儀式，與媽媽互動自然，展現越來越獨立的一面。

作為單親媽媽，張柏芝近年維持低調育兒步調。此次陪小兒子慶生，與先前替長子謝振軒慶祝18歲生日時的方式相似，都以家庭相處為主軸。這場溫暖的慶生活動不僅呈現Marcus的健康成長，也讓外界再次看到張柏芝在家庭角色上的細心與穩定。

