張柏芝幾乎不罵小孩：不犯錯不會變好！ 「擔心兒子過太順」開明育兒觀被讚

女星張柏芝近日在綜藝《一路繁花2》中談到自己的育兒方式，對孩子的管教態度與挫折教育理念，引起不少觀眾討論。

節目中，多位嘉賓聊天時聊到孩子教育議題，劉嘉玲好奇詢問張柏芝：「平常教小孩時，你是會講道理，還是會罵或動手？」張柏芝回答得相當直接，她表示自己幾乎不會罵小孩，但遇到需要提醒的事會說得很清楚，並且一定會補上一句「你自己確定了，你要承擔後果」。對她來說，孩子做錯事並不是不能接受的情況。她認為「不犯錯就不會變好」，錯誤本身就是學習的一部分。

張柏芝身為三個兒子的媽，坦言很怕孩子過得太順遂。（圖片來源：微博 張柏芝）

在節目裡，她也分享自己對孩子「太順遂」的擔心。有時兒子打球回來，覺得表現不理想，她反而會覺得這樣很好；但如果小孩每一場都輕鬆獲勝，她倒會覺得沒有從過程中得到什麼。她認為，打球的目的並不是比成績，而是透過比賽去理解努力、面對失敗，從困難裡學到東西，「有時候他那條路越順，我反而有點擔心。」

同場的何賽飛聽完後，點出核心：「她說的就是一個受挫的經歷。」張柏芝立刻表示認同，並補充自己「寧可孩子的路稍微苦一點」，也希望他們能從生活的阻力中累積能力，而不是一路順風。張柏芝的看法，也讓不少觀眾在節目播出後表示認同，認為她的育兒方式既給予孩子自主，也保留了必要的引導。

