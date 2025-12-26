張柏芝憶剖腹產傷口發炎 一句「家裡沒人在」逼哭所有人
〔記者邱奕欽／台北報導〕45歲張柏芝近日在綜藝節目《一路繁花2》罕見談及剖腹產後的辛酸往事，一句「沒有人在」意外聽哭所有人，她透露當年剖腹產出院後返家，傷口卻開始出現紅腫狀態與疼痛不適感，礙於主治醫師已赴歐洲無法即時協助，她只能自行塗抹消炎藥膏處理傷口，憶述往事僅淡淡說「那我就要自己救自己囉」，家裡沒人在的處境令人不捨。
張柏芝在節目中回憶，當時返家後甚至還沒來得及躺下休息，就發現家中愛犬即將生產，她只能忍著剖腹產後的不適，蹲在地上親自替狗狗接生。直到一切整頓完畢，張柏芝才驚覺自己的剖腹產傷口腫脹情況更加嚴重，整段過程她說得平靜，卻讓現場嘉賓聽得一陣鼻酸。
然而，這段真實經歷也讓節目嘉賓劉嘉玲當場追問，家中是否沒有其他人能幫忙，張柏芝對此則苦笑回應：「家裡沒有人在，沒有人敢碰。」她的回答讓現場一度陷入沉默，也成為節目播出後最被討論的一句話。節目播出後，「張柏芝剖腹產回家身邊沒有人在」關鍵字，迅速衝上微博熱搜，網友們心疼她獨自撐過產後低潮，不過也有人質疑事件真實性，認為表達方式可能造成誤解。
