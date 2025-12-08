張柏芝捲1.6億合約糾紛 出庭崩潰哭喊：對我很不公平！

女星張柏芝因合約糾紛出庭。（圖／中時資料照片）

香港女星張柏芝捲入合約官司，被前經理人余毓興和其公司告上法院，指她收了超過4000萬港幣（約新台幣1.6億元）的預支片酬後，沒有按照約定拍攝多部電影，也沒依規範進行經紀合作，因此向她求償至少1276萬港幣（約新台幣5300萬元），還要求她交代完整收入帳目。案件近日持續開審，而張柏芝今（8）日再度到庭，法庭上張柏芝一度情緒激動，崩潰大喊：「對我很不公平！」

根據《香港01》報導，張柏芝今日早上8點半抵達高等法院，雖然全身包緊緊、戴著墨鏡與口罩，但仍禮貌向媒體道早安。不過進入法院內部的會議室後，她脫下墨鏡和口罩，整個人明顯緊繃，不停翻資料、深呼吸，像是在努力讓自己保持冷靜。開庭前，她先依律師指示坐上證人席，多次打哈欠、閉目養神，甚至拉自己的耳朵幫助集中精神，可見壓力不小，助理也在旁遞給她一罐可樂提神。

廣告 廣告

庭訊開始後，原告律師針對她提交的兩份陳述內容矛盾之處猛攻，張柏芝時而回答「不記得」，時而反駁問題，甚至出現答非所問的情況，讓法官不得不出聲提醒她要專心聽清楚問題，只需回答「同意」或「不同意」。在重複追問下，她終於崩潰、當庭哭喊：「我兩天沒睡！對我真的好不公平！後面的媒體一直給我壓力，全部都是假的！」情緒一度失控。法官隨後安撫她，解釋律師重複提問是為確認她是否理解，張柏芝擦淚後才說自己可以繼續回答。

至於外界最關注的合約真假，她多次強調這些文件和細節一直以來都是由私人助手兼經紀人Emily（周靜儀）負責處理。據悉，Emily是張柏芝早年在向太「中國星」發展時的私人助理，之後兩人一同離開公司。Emily不只是張柏芝的經紀人，也是深度參與她生活的核心角色，從工作洽談、財務到兩個兒子的行程都由她處理，兩人以拆帳合作、情同姊妹。Emily甚至是張柏芝兩個兒子的乾媽，被外界視為她最信任的人。

更多中時新聞網報導

鍾瑶牽手攝影師 不想定義為男友

棒球》下放平常心 想再拚國手 鄭宗哲 備戰經典賽

大雪養生 早睡晚起、進補宜適量