張柏芝捲4276萬片酬羅生門 庭上自曝數字恐懼症

張柏芝以身體不適為由停工1年多，今年年初復出，外界懷疑她停工是因為懷4胎，但她並未正面回應。（翻攝自張柏芝微博）

影星張柏芝今（8）日低調現身香港高等法院，為一宗橫跨14年、涉及高達4276萬港元片酬的驚人合約糾紛出庭。整起案件最搞笑的是，對她提出索償的原告，竟是身負近6000萬港元債務、信用紀錄不良的前經紀人余毓興；而張柏芝也在庭上自曝患上「數字恐懼症」，情緒一度崩潰，喊冤稱壓力大。

這場被港媒形容為「老賴「有能力還錢卻不還者」告債主」的世紀羅生門，引爆娛樂圈高度關注。案件的核心爭議點是兩份2011年簽署的電影合約真偽。余毓興聲稱張柏芝預支了巨額片酬後，卻未履行拍攝六部電影的承諾，向她索賠至少1276萬港幣（約5116萬台幣）。

張柏芝方全盤否認，並提出包括關鍵合約上的簽名遭質疑並非張柏芝本人筆跡，且簽署過程缺乏第三方見證，懷疑涉嫌偽造；及原告余毓興所屬的「新亞洲娛樂」公司早在2013年已被法院強制清盤，已喪失法律經營資格，以及余毓興不僅於2019年被列為內地失信被執行人，拖欠銀行近6000萬元債務。他更曾因涉嫌偽造公章冒名簽約綜藝等證據對抗。此外張柏芝方還提供2014年錄音，余毓興親口提及「做假文件如吃生菜」，直接重創其人格信譽。

張柏芝遭前經紀人余毓興指控預支片酬未履行，向她索賠至少5100萬台幣。（翻攝自張柏芝微博）

庭內張柏芝自曝患有「數字恐懼症」，聲稱記不住個人電話號碼，日常生活和財務完全依賴合作23年的現任經紀人。關於款項流向，余毓興稱預支款項是用於協助張柏芝置產，但張柏芝宣稱當時她人在加拿大照顧患病長子，護照記錄與簽約時間嚴重衝突；資金流水顯示款項是直接匯入余毓興的公司帳戶，並未經過張柏芝本人確認。

本案的勝負關鍵，將落在法院對合約簽名真偽及資金流向的司法鑑定結果。若文件偽造屬實，余毓興可能將面臨刑事責任。除了法庭攻防，余毓興還曾發布歌曲〈以犬之名〉影射辱罵張柏芝，被張柏芝提告名譽侵權。

余毓興早因債務問題被北京市的法院列為「失信被執行人」，網友懷疑他是靠告張柏芝撈錢周轉。（微博圖片）

2023年8月至2024年底近一年多時間裡，張柏芝曾因身體不適停工並減少公開露面，但年初以「黑袍戰士」造型驚艷亮相紅毯，宣告強勢復出。當她停工的日子裡，外界懷疑她懷上第四胎，但她本人未證實；不過近期她在社群平台發布「排隊都輪不到你」的語音動態，被網友和狗仔頻頻解讀為新戀情實錘，但也不見她闢謠。總之在謝霆鋒之後，張柏芝的感情動態皆成謎，深諳媒體操作的她自然最知道怎樣才能獲得媒體的關注。

