張柏芝放話「生到不能生」！劉嘉玲吐槽：沒男友就想生小孩

中國大陸旅行生活體驗真人秀《一路繁花2》集結多位大咖女星錄製，香港影后劉嘉玲在節目中爆料，90年代去上海參加活動時，當年不到20歲的張柏芝突然喊道：「我要生小孩！」令劉嘉玲困惑的說：「但是她那時候男友都還沒有。」節目片段公開後引起熱議。

已經育有3名兒子的張柏芝，生育觀念非常新穎：「孩子是天使，和有沒有男友沒關係！」媽媽心疼她生太多小孩，勸她不要再生，但張柏芝回說：「我要生到我不能生為止！」透露自己畢生夢想就是生小孩、當媽媽，擁有自己的家庭：「我要把自己的時間全放在家庭，那我就覺得人生很值得。」一旁的劉嘉玲也說，張柏芝真的很喜歡當媽媽。

節目片段在微博引起熱議，紛紛留言探討張柏芝的心境「生到不能生的心願，藏著對家庭最深的眷戀」、「真的很佩服柏芝的勇氣和決心，母愛真的太偉大了，她把孩子們教育得也很好」、「以前看她演戲覺得她是大明星，現在看她談家庭覺得她是最幸福的普通人。」



