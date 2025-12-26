張柏芝爆剖腹產回家「半個人都沒有」！自救發炎傷口 她喊：真的沒有人

記者王培驊／綜合報導

女星張柏芝與前夫謝霆鋒育有兩子，離婚後又低調迎來第3胎小兒子，生父至今未公開。近日她在節目中分享一段產後經歷，提到自己剖腹產出院返家後，竟在「身邊沒有任何人」的情況下，還得蹲在地上替愛犬接生，甚至因此導致自己剖腹傷口發炎、腫脹，只能自行處理，相關說法曝光後迅速掀起熱議。

張柏芝在節目中回憶過去剛做完剖腹產後的經歷，讓眾人驚呆。（圖／翻攝自微博）

張柏芝在節目中回憶，當時她才剛做完剖腹產，回到家連休息都來不及，便發現家中愛犬即將生產。她顧不得身體狀況，立刻蹲下幫忙接生，等事情告一段落後，才察覺自己腹部的手術傷口已經明顯腫起來、出現發炎反應。

她透露，當下曾致電主治醫師詢問處理方式，沒想到對方卻表示自己已準備出國旅遊，暫時無法協助。張柏芝苦笑說，只能「自己救自己」，把能用的消炎藥與藥膏全都塗上，撐到醫師回來為止。這段經歷讓現場來賓也相當震驚，劉嘉玲忍不住追問，家裡是否真的完全沒有人能幫忙？張柏芝則回應「真的沒有人在」，另一位嘉賓劉曉慶則認為她的描述細節非常多，直言「我覺得她說的是真的」。

相關片段曝光後，「張柏芝剖腹產回家身邊沒有人在」關鍵字隨即登上微博熱搜，不少網友看完後直呼心疼，認為她在產後仍獨自承受一切，「隔著螢幕都覺得痛」、「剖腹產還要自救，真的太能撐了」、「聽完只剩佩服和心疼」。

不過，也有另一派網友對張柏芝的說法抱持保留態度，質疑其真實性。有人直言：「她這麼有經濟能力，家裡怎麼可能連保姆都沒有？」、「每次聽她講故事都覺得有點誇張」、「到底是沒有人在，還是沒人敢幫狗接生？」更有人翻出過往說法指出，她曾提過生第二胎時謝霆鋒曾在產房陪同，後來卻又形容對方只是作秀，質疑她前後敘述不一。

還有網友推測，若事件發生在第三胎，當時她早已離婚多年，身邊沒有人陪伴或許並非不可能，但也有人直言，「離婚這麼多年了，還一直拿這些事出來說，真的有必要嗎？」

