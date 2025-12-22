張柏芝生3個兒子被虧「全是賠錢貨」！ 高EQ回應被讚翻

港星張柏芝在旅行實境綜藝《一路繁花2》中的一段用餐對話，意外引起網友討論。女星寧靜得知張柏芝三個孩子都是兒子後，脫口而出「全是賠錢貨」，該言論播出後立刻在網路掀起兩極討論。

張柏芝的三個孩子都是兒子。（圖／翻攝微博）

節目畫面顯示，45歲的張柏芝與劉嘉玲、寧靜、何賽飛等女星用餐時，突然接到小兒子Marcus的來電，她開啟擴音與兒子寒暄，來賓開始討論她正在和誰講電話，何賽飛猜測是小兒子，劉嘉玲更笑稱張柏芝「很會生兒子」。

《一路繁花2》中的一段用餐對話，引起網友討論。（圖／翻攝微博）

當張柏芝講完電話後，寧靜隨口詢問她是否三個孩子都是兒子，張柏芝點頭，寧靜接著說出「全是賠錢貨」這句話。面對這番言論，張柏芝並未正面回應或表現不悅，而是以「他們有自己的世界」8個字淡定帶過話題，語氣相當平靜。

寧靜得知張柏芝三個孩子都是兒子後，脫口而出「全是賠錢貨」。（圖／翻攝微博）

相關片段播出後，部分網友認為該說法已涉及性別歧視，紛紛討論：「說三個兒子賠錢貨怎麼大家就說直率，她要說三個女兒賠錢貨，絕對就是全網追著罵」、「寧靜敢說！一句賠錢貨笑翻全場」、「我覺得男孩女孩都一樣，自己的孩子，男孩女孩都應該一樣愛，為什麼要捧高踩低呢」。

不過也有部分網友為寧靜緩頰，認為該發言可能是節目效果，留言表示：「寧靜直白的吐槽，搭配張柏芝的通透好有梗。」網友對張柏芝的高EQ回應則多表讚賞。

