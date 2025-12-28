張柏芝自述剖腹產回家沒人陪 傷口痛靠自救 還幫狗接生

綜藝「一路繁花2」中，張柏芝一段平靜的自述掀起輿論波瀾。她回憶剖腹產手術結束後獨自返家，身邊竟空無一人，甚至因家中寵物狗臨產，不得不忍著劇痛下床接生數小時。當劉嘉玲等人詫異追問「家裡應有助手或家人幫忙」時，她只淡然回應：「沒有人在」、「沒有人敢碰」。這寥寥數語，瞬間戳中無數產後母親的隱痛。

「文小娛」報導，據張柏芝描述，剖腹產後歸家不久，傷口便出現紅腫疼痛。她聯繫主治醫師求助，卻被告知對方已赴歐洲旅行，在完全無人協助的情況下，她只能自行塗抹消炎藥與藥膏處理傷口，自己救自己。未及喘息，又因家中愛犬臨產，她獨自下床，蹲地數小時為其接生。過程中她稱「忘了疼」，待一切結束才驚覺傷口已劇痛腫脹。

這番敘述迅速引發兩極熱議。據報導，多數網友為其「雲淡風輕說『沒有人在』更戳心」的堅韌所觸動，視她為「強大母親」的象徵；另一面，質疑聲也隨之湧起：「明星家庭無保母、月嫂甚至家人陪同」的情形，被指不符合常理。

