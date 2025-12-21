張柏芝身家44億「驚爆已立遺囑」！不捨家人爭產：連壽衣、遺照都挑好了
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導
現年 45 歲的香港影后張柏芝，近日在陸綜《一路繁花 2》中投下震撼彈！她在節目上坦言自己已透過律師立好遺囑，更透露連「身後事」都已安排妥當。張柏芝淡然表示，自己早已看透生死，不希望離世後家人為了遺產發生爭執，其灑脫與體貼的態度引發網路熱議，紛紛稱讚：「這是對家庭最成熟的愛。」
張柏芝在節目中與何賽飛、劉嘉玲、劉曉慶、寧靜等資深女星暢聊人生觀。當話題轉向遺囑時，身為中國人的寧靜表示，不安排後事筆談遺屬更不吉利，張柏芝語出驚人：「我已經叫律師全寫好了。」此話一出，連閱歷豐富的劉嘉玲都當場錯愕，反問是否「準備得太早了」。
張柏芝解釋，提早規劃是希望走的優雅、不留遺憾，並指出「我不想要我離開的時候，看到大家為了錢，有一些不好看的爭執。」據悉，張柏芝理財有道，在香港、北京與上海皆擁有不動產，加上多年拍戲與代言收入，身家高達10億人民幣(約新台幣44億元)。
除了財產分配，張柏芝更透露自己連「遺照」與「壽衣」都已挑選完畢。她認為談論死亡並不晦氣，反而能讓自己更懂得珍惜當下。這番言論獲得現場嘉賓寧靜的高度認同，認為這種未雨綢繆的想法極其成熟。
節目播出後，張柏芝的積極態度在網路上獲得一致好評：「提前規劃是對家人的一種體貼，支持這種觀念！」、「有這麼豐厚的資產，確實提早說清楚比較好。」、「提前規劃一點也不晦氣，反而是對家人的體貼」。
