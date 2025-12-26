張柏芝躺床送聖誕祝福！1性感動作「私密曲線曝光」 狂被讚：太犯規

記者王培驊／綜合報導

香港話題女星張柏芝近日才被網友在新加坡機場巧遇，合照中被指身形明顯消瘦、神情略顯疲態，不過在聖誕節當天，她的狀態卻完全反轉，直接在社群平台送上「節日福利」，讓粉絲又驚又喜。

張柏芝開心過聖誕節，發出躺在床上的自拍影片。（圖／翻攝自IG @cecilia_pakchi_cheung）

張柏芝在曝光的聖誕短片中，僅穿著簡單T恤，躺在床上翻來覆去，近距離對鏡頭送上平安夜祝福，畫面中還搭配滿臉熱吻唇印的特效。其中一幕，她蓋著的床單隨動作滑落，上圍曲線一閃而過，性感又私密的畫面立刻引發熱議。

張柏芝發出躺在床上的自拍影片，讓不少粉絲直呼太辣了。（圖／翻攝自IG @cecilia_pakchi_cheung）

適逢聖誕節，張柏芝也罕見分享與小兒子Marcus的互動畫面。影片中母子在床上牽手過節，Marcus用稚嫩的聲音說出「Merry Christmas」，可愛模樣吸引不少關注。隨後她再度開啟自拍模式，素顏入鏡、皮膚狀態依舊亮眼，笑著祝福大家度過愉快的聖誕節，再次掀起網友熱烈討論。

儘管近期捲入與前經紀人的合約糾紛，頻頻出入法院，張柏芝在這支聖誕短片中卻看不出任何低潮情緒。她與鏡頭距離極近，舉手投足自然放鬆，彷彿是在房間裡與好友聊天般自在，也讓不少粉絲直呼：「狀態好到不合理。」事實上，張柏芝先前遭前經紀人提告，指控她提前收取片酬卻未履行拍攝工作，要求賠償約1276萬港幣（約新台幣5164萬元）。她曾多次出庭，情緒起伏也被外界關注，對此她則強調，不願只為金錢接拍作品，不想成為「爛片女王」。

在事業與官司風波之外，張柏芝始終把孩子放在最重要的位置。她曾公開表示已提前立下遺囑，希望避免未來引發爭產紛爭，直率態度也讓外界印象深刻。她與謝霆鋒於2006年結婚、2011年離婚，育有兩名兒子，2018年又無預警誕下第三子Marcus，生父身分至今未公開。

