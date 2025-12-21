張柏芝錄影接小兒子電話 寧靜一聽吐槽「全是賠錢貨」掀戰

大陸綜藝節目《一路繁花2》近期播出片段引起討論。節目錄製過程中，張柏芝一度接到兒子的電話，聊了幾句，一旁的寧靜脫口說出「全是賠錢貨」，在節目播出後掀起網路熱議。

從節目畫面可見，當時張柏芝開著擴音接聽電話，發現聽不清楚孩子說什麼，便關掉擴音到一旁小聲接聽，安撫完小孩之後才回到座位。寧靜詢問她「三個都是兒子嗎」，在得到肯定的答案後脫口說出「全是賠錢貨」。對此，張柏芝並未反駁，而是微笑回應「他們有自己的世界」，表示會尊重孩子的獨立性。

相關片段曝光後，有人認為寧靜的說法不妥，也有人認為屬於綜藝場合的調侃。相較之下，張柏芝的回應方式獲得不少好評。她過去多次談到育兒時表示，會親自接送孩子、下廚做飯，但不會檢查作業；孩子寫作業時，她會在一旁看書陪伴而非監督。她也曾提到，兒子Quintus不想學拳擊時，她沒有強迫，而是帶他嘗試擊劍、馬術，最後讓孩子自己選擇喜歡的項目。這段節目插曲曝光後，也讓她的育兒態度再次成為討論焦點。

