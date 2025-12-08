張柏芝開庭崩潰大吼！情緒潰堤喊「對我不公平」 突爆哭：所有都是假的

娛樂中心／綜合報導

余毓興指控張柏芝未履行合約。（圖／翻攝自張柏芝IG)

香港女星張柏芝深陷合約風波，她被前經紀人余毓興及所屬公司提告，指控收下超過4,000萬港幣（約新台幣1.6億元）預支片酬後，未履行拍攝多部電影與經紀合作相關義務，並向她求償至少1,276萬港幣（約新台幣5,300萬元），要求交代收入帳目。案件近日於高等法院開審，她今（8日）清晨再次到庭，途中情緒激動喊冤：「對我很不公平！」

余毓興在庭上表示，他與張柏芝（左）父親是多年好友，張柏芝曾稱他為「契爺」。右為張柏芝父親。（圖／翻攝自張柏芝IG）

根據港媒《香港01》報導，張柏芝早上8點半抵達法院，身穿大衣、戴著墨鏡與口罩，仍禮貌向媒體道早安，但在庭外會議室等待時，她脫下墨鏡與口罩，神情明顯緊張，不停翻閱資料。開庭前，她依律師指示坐上證人席，多次打哈欠、閉目養神，甚至拉扯耳朵試圖集中精神，助手也遞上可樂讓她提神。

張柏芝包緊緊抵達法院。（圖／翻攝自微博）

庭訊中，原告律師針對她兩份聲明内容出現矛盾展開追問，張柏芝多次以「不記得」作答，甚至反駁問題、出現答非所問情形，讓法官不得不出面提醒她專心聽清楚問題、只需回答「同意」或「不同意」，不需反問律師。然而當原告律師持續追問細節，她終於情緒潰堤，當庭哭喊：「我兩天沒睡，對我真的很不公平！後面的媒體給我壓力，所有事情都是假的！」場面一度失控。法官當場安撫，解釋律師重複提問是為了確認她理解內容。張柏芝稍作平復後，表示可以繼續作證。

對於合約爭議，她強調多年來所有合約相關事宜皆由私人助手兼經紀人周靜儀（Emily）負責處理。辯方更質疑原告提出的「全球獨家經紀合約」為偽造文件，指文件上的簽名不是張柏芝本人，反控對方涉嫌製作假文件。雙方就金錢往來、合作性質與合約真實性激烈攻防，案件將持續審理，後續發展備受外界關注。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

