張柏芝陷1.6億合約糾紛！出庭爆哭喊「不公」：都是假的

女星張柏芝深陷合約糾紛。（圖／翻攝自張柏芝微博）





香港女星張柏芝遭前經紀人余毓興及其公司提告，控訴她收下超過4000萬港幣（約新台幣1.6億）的預支片酬後，卻未履行拍電影及相關經紀合約工作，因此遭求償至少1276萬港幣（約新台幣5100萬）並交代相關帳目，案件於8日開庭，她更是失控哭喊「對我好不公平！」

根據《香港01》報導，張柏芝一早8點半現身，在等待開庭時神情略顯緊張，不停翻閱相關的文件及證據。後來，她被指示坐在證人席，期間時不時打呵欠、閉目養神，又不停用雙手拉扯耳朵，疑似要自己集中精神，助理甚至遞上可樂讓她提神。

廣告 廣告

庭訊過程中，張柏芝面對原告律師追問，情緒相當激動，多次強硬回答「不記得」，加上期間多次出現答非所問、反駁提問等狀況，讓法官忍不住出口制止，要求她聽清楚問題且不要反問。

不過在原告律師不斷詢問案件細節後，張柏芝終於按耐不住情緒，聲淚俱下叫喊「我兩天沒有睡過覺，對我好不公平，後面的媒體也讓我有壓力，所有都是假的。」在法官即時安慰後，張柏芝整理完情緒才繼續，針對合約爭議，她也多次強調都是私人助手兼經紀人周靜儀（Emily）負責處理。



【更多東森娛樂報導】

●「激似張柏芝」15歲少女爆紅！急速變現瞬間跌落神壇

●謝霆鋒和張柏芝離婚 「港導曝真實原因」：好難維持

●張柏芝罕提家庭背景！自曝「一邊聽力較弱」：爺奶是聾啞人

