張柏芝頭髮黑又多 大推黑芝麻豆漿，中醫教不變胖吃法

45歲的藝人張柏芝又美又凍齡，日前她分享生髮烏髮祕方竟只是早餐喝黑芝麻豆漿、吃有機黑芝麻麵包果醬，頭髮長得又多又黑。許多網友讚美她的頭髮真的又黑又茂密。黑芝麻真的能促進頭髮烏黑及生髮嗎？如果怕吃多黑芝麻變胖，可以改吃什麼呢？

黑芝麻是張柏芝生髮黑髮的祕方

張柏芝表示，自己早餐喝黑芝麻豆漿，甚至還吃有機黑芝麻麵包果醬，45歲了頭髮又多又黑。但也有網友好心提醒，黑芝麻熱量高，吃多可能會變胖。

黑色食物有助養腎烏髮

中醫師周宗翰表示，讓頭髮變黑、延緩白髮或改善髮色，中醫與營養學皆認為，關鍵在「養腎、補血、滋陰」及提供足夠的營養素。根據中醫「以形補形、五色入五臟」理論，黑色入腎，腎主髮，因此黑色食物能幫助養腎烏髮。

他表示，張柏芝愛吃的黑芝麻是中醫認可有助入腎、促進烏髮的食材，中醫認為黑芝麻可補肝腎、潤五臟、烏鬚髮，不過黑芝麻熱量是真的很高，一百克就有500、600大卡。

以下介紹中醫認為有助入腎、促烏髮，但熱量不會太高，又有營養的常見的黑色食物替代選擇，包括：

黑豆：補腎益精、強筋骨，常用來烏髮

黑米：補氣養血、健脾暖腎，有助毛髮濃密

黑木耳：補血活血，潤肺養髮、抗氧化

海帶、昆布：富含碘與鐵，促進頭髮黑亮，調節甲狀腺功能

補血養血食物改善髮色

周宗翰說，中醫認為「血虛則髮枯白」，所以補血對黑髮也很重要。周宗翰建議可多攝取以下補血養血類食物：

當歸：補血活血、調經，常與熟地黃同用

熟地黃：滋陰補血，經常用於養髮中藥配方中

枸杞：滋補肝腎、益精明目、促進髮色光澤

紅棗：補脾養血，改善氣血不足

烏骨雞：補血養陰，常作為藥膳食材

滋陰補腎食物延緩早白

明明一樣都才30、40歲，為什麼有人滿頭烏髮，有人卻頭髮斑白？周宗翰提醒，腎陰虛的人容易有白髮、頭髮乾枯，他建議選擇滋陰補腎的食物，如：

山藥：補脾養腎、滋陰生津

芝麻糊：黑芝麻磨成糊，潤腸烏髮效果更佳

龜鹿二仙膠：中藥保健品，滋陰補腎、烏髮強身

補充微量元素促進毛囊健康

從現代營養學觀點來看，周宗翰表示，若要維持頭髮健康烏黑，也需注意攝取足夠的微量元素及維生素，包括：

鐵：動物肝臟、紅肉、黑糖等，可補血防止白髮 銅：堅果、海鮮、全穀類，合成黑色素所需 維生素B群：全穀、蛋、豆類，促進頭皮代謝、毛囊健康 碘：海帶、紫菜、昆布，甲狀腺功能正常有助毛色調節

周宗翰也分享了一款簡單的烏髮茶飲：黑豆枸杞茶。將黑豆20克炒香後，加水與枸杞10克煮20分鐘，可溫熱飲用，有養腎補血的功效。

早白髮飲食調整有機會改善

不過，周宗翰也提醒，如果白髮是基因或老化造成的，食療效果可能有限。但若是氣血虛、腎虛、壓力大或熬夜過多引起的早白髮，透過飲食與生活調整，是有機會改善的。

中醫師吳明珠也表示，長白頭髮，基因是很重要的因素，當到一個年紀開始老化時，頭髮根部的黑色素會逐漸減少。食物可以幫忙，但要小心壓力也會引起循環不良，讓頭髮提早變白。

不同體質的黑髮食譜

吳明珠進一步建議，可依照個人體質特點，選擇適合的食療方式：

腎精不足型：特徵是舌淡苔白、腰膝痠軟

可喝補腎黑豆燉，由制黃精、黑豆、核桃仁、豬脊骨、紅棗、生薑燉煮而成，有填補腎精、改善老年性白髮的作用，但濕熱體質者須慎用。

肝鬱血熱型：特徵是舌紅苔黃、急躁易怒

可飲用疏肝解鬱茶，以玫瑰花、桑葚、丹參、桂花沖泡，有疏肝解鬱涼血的功效，可減少因壓力引起的白髮。

氣血兩虛型：特徵是舌頭淡胖有齒痕、動不動就感到乏力

可煮補血粥，選用紅皮花生、紅棗、枸杞、桂圓肉、糙米等材料，加些紅糖調味，可益氣養血，改善因貧血導致的白髮問題。

