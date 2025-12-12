張柏芝頭髮黑又多 大推黑芝麻豆漿，中醫教不變胖吃法
45歲的藝人張柏芝又美又凍齡，日前她分享生髮烏髮祕方竟只是早餐喝黑芝麻豆漿、吃有機黑芝麻麵包果醬，頭髮長得又多又黑。許多網友讚美她的頭髮真的又黑又茂密。黑芝麻真的能促進頭髮烏黑及生髮嗎？如果怕吃多黑芝麻變胖，可以改吃什麼呢？
黑芝麻是張柏芝生髮黑髮的祕方
張柏芝表示，自己早餐喝黑芝麻豆漿，甚至還吃有機黑芝麻麵包果醬，45歲了頭髮又多又黑。但也有網友好心提醒，黑芝麻熱量高，吃多可能會變胖。
看更多：65歲婦罹膀胱癌「懷疑是常染髮害的」？醫推這些食物降癌症風險
黑色食物有助養腎烏髮
中醫師周宗翰表示，讓頭髮變黑、延緩白髮或改善髮色，中醫與營養學皆認為，關鍵在「養腎、補血、滋陰」及提供足夠的營養素。根據中醫「以形補形、五色入五臟」理論，黑色入腎，腎主髮，因此黑色食物能幫助養腎烏髮。
他表示，張柏芝愛吃的黑芝麻是中醫認可有助入腎、促進烏髮的食材，中醫認為黑芝麻可補肝腎、潤五臟、烏鬚髮，不過黑芝麻熱量是真的很高，一百克就有500、600大卡。
以下介紹中醫認為有助入腎、促烏髮，但熱量不會太高，又有營養的常見的黑色食物替代選擇，包括：
黑豆：補腎益精、強筋骨，常用來烏髮
黑米：補氣養血、健脾暖腎，有助毛髮濃密
黑木耳：補血活血，潤肺養髮、抗氧化
海帶、昆布：富含碘與鐵，促進頭髮黑亮，調節甲狀腺功能
補血養血食物改善髮色
周宗翰說，中醫認為「血虛則髮枯白」，所以補血對黑髮也很重要。周宗翰建議可多攝取以下補血養血類食物：
當歸：補血活血、調經，常與熟地黃同用
熟地黃：滋陰補血，經常用於養髮中藥配方中
枸杞：滋補肝腎、益精明目、促進髮色光澤
紅棗：補脾養血，改善氣血不足
烏骨雞：補血養陰，常作為藥膳食材
看更多：補充「5營養素」預防白髮提早報到！營養師教你調整飲食 找回烏黑秀髮
滋陰補腎食物延緩早白
明明一樣都才30、40歲，為什麼有人滿頭烏髮，有人卻頭髮斑白？周宗翰提醒，腎陰虛的人容易有白髮、頭髮乾枯，他建議選擇滋陰補腎的食物，如：
山藥：補脾養腎、滋陰生津
芝麻糊：黑芝麻磨成糊，潤腸烏髮效果更佳
龜鹿二仙膠：中藥保健品，滋陰補腎、烏髮強身
補充微量元素促進毛囊健康
從現代營養學觀點來看，周宗翰表示，若要維持頭髮健康烏黑，也需注意攝取足夠的微量元素及維生素，包括：
鐵：動物肝臟、紅肉、黑糖等，可補血防止白髮
銅：堅果、海鮮、全穀類，合成黑色素所需
維生素B群：全穀、蛋、豆類，促進頭皮代謝、毛囊健康
碘：海帶、紫菜、昆布，甲狀腺功能正常有助毛色調節
周宗翰也分享了一款簡單的烏髮茶飲：黑豆枸杞茶。將黑豆20克炒香後，加水與枸杞10克煮20分鐘，可溫熱飲用，有養腎補血的功效。
早白髮飲食調整有機會改善
不過，周宗翰也提醒，如果白髮是基因或老化造成的，食療效果可能有限。但若是氣血虛、腎虛、壓力大或熬夜過多引起的早白髮，透過飲食與生活調整，是有機會改善的。
中醫師吳明珠也表示，長白頭髮，基因是很重要的因素，當到一個年紀開始老化時，頭髮根部的黑色素會逐漸減少。食物可以幫忙，但要小心壓力也會引起循環不良，讓頭髮提早變白。
不同體質的黑髮食譜
吳明珠進一步建議，可依照個人體質特點，選擇適合的食療方式：
腎精不足型：特徵是舌淡苔白、腰膝痠軟
可喝補腎黑豆燉，由制黃精、黑豆、核桃仁、豬脊骨、紅棗、生薑燉煮而成，有填補腎精、改善老年性白髮的作用，但濕熱體質者須慎用。
肝鬱血熱型：特徵是舌紅苔黃、急躁易怒
可飲用疏肝解鬱茶，以玫瑰花、桑葚、丹參、桂花沖泡，有疏肝解鬱涼血的功效，可減少因壓力引起的白髮。
氣血兩虛型：特徵是舌頭淡胖有齒痕、動不動就感到乏力
可煮補血粥，選用紅皮花生、紅棗、枸杞、桂圓肉、糙米等材料，加些紅糖調味，可益氣養血，改善因貧血導致的白髮問題。
看更多：侯佩岑髮際線後退老10歲？1茶飲促黑髮再生3穴位拉提變年輕
◎ 圖片來源／翻攝自張柏芝微博
◎ 諮詢專家／周宗翰中醫師．吳明珠中醫師
更多健康2.0報導
網紅減肥狂甩60公斤祕訣大公開！醫師加碼4招保證不挨餓、不復胖
蔓越莓吃錯了！私密處反覆感染好困擾 專家：菌種不同、作用不同
肌肉量低死亡率飆2.8倍！早餐吃1食物啟動代謝 藥師揭6種必吃長壽食物
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
皮膚癢「以為是濕疹」 醫檢查大驚：這是癌症！6大症狀別輕忽
皮膚癢以為是濕疹，但是擦了藥膏都不會痊癒，那麼可要小心了，有可能是其他的病變！醫師劉博仁說，有兩位患者都是皮膚出狀況，而且兩人最後都確診是「淋巴癌」，提醒皮膚癢的話一定要注意，有6大症狀出現，最好趕緊去看醫生。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
網友大推「最適合秋冬噴的香水」！Aesop、Diptyque木質調必收，是冬夜裡的暖香
Threads大推「最適合秋冬噴的香水」推薦！每當天氣轉涼、空氣變得清爽的秋冬季節，各種木質調、奶香調到辛香調等比較適合秋冬噴的香水就要拿出來啦！本篇整理 Threads 上網友最推的5款秋冬香水清單，不只適合日常通勤，也能在約會、聚會時默默加分，通通沈穩又溫暖，讓人一聞就記住。BEAUTY美人圈 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
照鏡子驚見「洗不掉的髒垢」？ 當心恐高血糖發出警訊
45歲的陳先生正值壯年，平日自認身體硬朗，除腰圍稍粗並無明顯不適。最近在同學會上，幾位老友開玩笑問他是否「沒洗澡」，怎麼脖子看起來黑黑髒髒的，好像卡了一層垢。在妻子的堅持下就醫檢查，才發現這並非單純的皮膚問題，而是嚴重的「胰島素阻抗」，且糖化血色素已達糖尿病前期標準。若再晚一步發現，恐怕就會正式進入糖尿病的長期抗戰。NOW健康 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場
總代理寶嘉聯合正式宣布美系越野品牌重返台灣市場！挾帶純正美式、美產的經典車款Wrangler抵台，雙車型預售價209.8萬起，並且預計將在2026年第2季陸續交付，更預告將有Compass與號稱「切肉機」的Cherokee陸續登場，提供更多元豐富的購車選項！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 4
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 135
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 23
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 117
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 17 小時前 ・ 10
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 23
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 27
黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」 郭正亮認同：這個人口大縣要特別注意
媒體人黃暐瀚日前針對2026選情分析指出，國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣，2026年可能面臨「藍天變綠地」的挑戰。對此，前立委郭正亮也提醒，國民黨不要只關注六都，因為黃提到的這5個縣市，民進黨可能有機會，這裡面的人口大縣是彰化縣，要特別注意。郭正亮在政論節目《新聞大白話》表示，黃暐瀚提及那5個縣市，確實值得國民黨注意。郭正亮首先提到，宜蘭......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 39
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 5
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 37
柯文哲等被告齊轟林俊言 彭振聲嘆最悲慘、李文娟崩潰不想活
[Newtalk新聞] 台北地方法院今（11日）起審理京華城、政治獻金等案，今天進行提示證據程序，包括柯等11位被告都出庭，在針對自己筆錄表示意見時，民眾黨前主席柯文哲、柯文哲競總財務長李文宗、北市前都發局長黃景茂等人都將炮火對準檢察官林俊言；北市前副市長彭振聲感慨稱，他沒意見，「在整個案子裡，我是最悲慘的」。木可公司董事長李文娟則哽咽痛訴，一年來每天驚恐不安，「有時候真的不想活」。 北院今天針對京華城、政治獻金等案進行證據提示，3400項證據全天開庭全部提示完畢，預計15日進入正式言詞辯論。 審判長江俊彥詢問被告針對自己筆錄的意見時，柯文哲稱，他在交保後才有辦法仔細看筆錄，後來發現他被問時都不曉得問這些在幹什麼，現在看才知道「故事早就寫好了」，只是把他講的話看能否湊近要編的故事中。 柯文哲痛斥，押人取供、押人逼供，他算很耐關，一般人關一年叫你講什麼就講什麼了，將來台灣的司法改革要改，他認為最重要是「執政者不要把手伸進去」，並提到前桃園市長鄭文燦若能兩次簽結還撈出來辦，可以把有罪的辦成無罪，就可以把無罪的辦成有罪，並直言他在講的是台北地檢署檢察長王俊力。 柯文哲直言，司法的確是在總統賴新頭殼 ・ 11 小時前 ・ 76
午後變天炸雨！入冬最強大陸冷氣團來襲 恐凍破10度
今天(11日)上午各地氣溫回升，大致為多雲到晴，下午開始迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區局部短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，週日晚、下週一(15日)晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地亦將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前 ・ 1
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 220
五角大廈「機密簡報」曝光！美國恐無力保台 顧立雄回應了
美國《紐約時報》曝光美國戰爭部「優勢簡報」機密文件，內容指出「美軍已不再具備20年前的壓倒性優勢，恐怕無力保台」，現在解放軍擁有足夠飛彈，若發動軍事行動，可能在美國先進武器靠近台灣前，就把那些武器摧毀台視新聞網 ・ 19 小時前 ・ 294