張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！ 母子澳洲購物如姊弟

近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。

畫面中，Lucas身穿黑色休閒服裝，單手插口袋站在一旁，比官方身高165公分的張柏芝高出將近半個頭。45歲的張柏芝穿著休閒、戴著口罩低調現身，狀態看起來輕鬆愉快，令不少網友直呼「看起來像姊弟」。購物過程中，Lucas主動幫媽媽推購物車、拿重物，兩人全程用英文自然交談。張柏芝也不時詢問兒子對家居用品的看法，互動輕鬆，展現日常親子相處的一面。

張柏芝今年1月22日親自帶著三個兒子飛往澳洲，陪同Lucas入讀澳洲音樂學院雪梨校區。她公開支持兒子走音樂這條路，並表示比起課業壓力，更希望孩子能享受興趣。到澳洲後，她多次被目擊接送孩子、採買生活用品，也親自處理8、9件行李，包括Lucas的吉他，全程親力親為。

