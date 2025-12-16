張柏芝18歲大兒子「穿西裝插口袋」神複製謝霆鋒！私下低調樸實，路人偶遇照曝光

張柏芝與謝霆鋒的18歲大兒子謝振軒（Lucas）近日現身香港沙田馬場，身穿剪裁合身的黑色西裝，看起來身形挺拔、神情沉穩，引起不少關注。

12月7日，Lucas被拍到出現在馬場，當天並未見到爸爸媽媽陪同。雖然爺爺謝賢是資深馬迷，但這次他看起來是和朋友一同前往，體驗正式的社交場合。身高約175公分的他，穿著合身西裝觀賽，低頭微笑時的側臉，被不少人認為神似年輕時的謝霆鋒，就連把手插進口袋的站姿，也被說和爸爸如出一轍。面對路人要求合照，他也大方配合，還會禮貌致謝，舉止相當得體。

他的外型與氣質也成為討論焦點。低頭淺笑時，眉眼線條像爸爸，笑起來又能看到張柏芝的酒窩與柔和神情，不少網友認為，他同時融合了爸媽的特徵，看起來多了一份內斂感。也有人提到，相較其他星二代，他的氣質顯得特別安靜低調。

近來，Lucas多次被網友在不同場合偶遇，無論是在滑雪或是在餐廳休息，都穿著帆布鞋、配戴舊款手錶等簡單單品，使用有線耳機，風格樸實。

學業方面，先前網路流傳他考上劍橋大學物理系的說法已被澄清，他目前確定就讀澳洲的音樂學院，主修音樂，延續爸爸的藝術背景。張柏芝過去也曾提到，Lucas在家裡像個小管家，會幫忙照顧弟弟，提醒作息、控制使用手機的時間。

日前張柏芝因合約糾紛出庭，情緒一度受到影響，Lucas也特地從澳洲飛回香港，陪在她身邊幫忙拿東西、安排行程，被外界注意到他的貼心與成熟。這次他現身馬場時，正值媽媽為官司奔波的階段，雖然沒有對外多說什麼，仍以自己的方式陪伴家人。

