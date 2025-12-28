張柏芝45歲已立好遺囑！ 劉嘉玲認了「退休後想歸隱山林」：過神仙的生活

大陸綜藝節目《一路繁花2》節目近期播出，一行人採完茶後在山頂亭子裡坐下聊天，話題自然聊到「退休後想過什麼樣的生活」。參與談話的包括劉嘉玲、何賽飛、寧靜、張柏芝與劉曉慶，各自分享對未來生活的想法，內容差異不小，也引起不少討論。

劉嘉玲表示，她最嚮往的是簡單、貼近自然的生活，想像自己待在山裡、在茶園喝茶，過著安靜悠閒的日子，「這簡直是神仙過的生活。」何賽飛則希望能在二線城市、城鄉交界處租一間房子，前院經營與傳統文化、藝術相關的小店，後院種菜，平時也能和朋友聚在一起寫字、彈琴。她強調自己並不認同「完全退休」，認為人如果什麼事都不做，反而老得更快，因此希望能持續運用自己的能力，保持生活重心。

寧靜的想法偏向旅居生活。她的理想狀態是邊工作邊旅行，在喜歡的地方住上一段時間，再前往下一站，不固定停留在同一個地方，認為這樣的生活方式很適合自己。

談到未來安排時，張柏芝的分享讓現場眾人頗感意外。她提到，自己已經立好遺囑，也請律師完成公證，連葬禮用的照片和衣服都事先準備好。她表示，這麼做是希望避免家人日後因金錢問題產生爭執，也坦言對生死看得很開，認為人生走過一遭就已足夠。

劉曉慶則表示，自己會一直演戲到無法再演為止。她認為，如果完全停下來、不再做任何事，反而會加速老化，因此從未認真考慮退休，選擇持續留在舞台上。

整段談話中，幾位女星雖然對未來生活的想像各不相同，但都提到不希望讓生活完全停擺，認為保持一定的活動與節奏，對自己來說更重要。

