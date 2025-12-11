張栢芝、阿嬌昔18禁不雅照瘋傳！ 王晶抖內幕「陳冠希酒後炫耀釀禍」

娛樂中心／綜合報導

港星陳冠希當年一度被視為「四大天王」的接班人，不過後來卻於2008年爆發「1400張艷照外洩事件」，無限期退出娛樂圈，更影響張栢芝、阿嬌等女星的演藝事業。外界原本認為艷照是因他送修電腦被維修員外洩，不過香港導演王晶先前卻發布影片分析，認為是陳冠希酒後向朋友炫耀泡了多少女明星釀禍。

王晶認為，電腦維修員能快速且準確地找到陳冠希的豔照，極有可能是有人透露了具體位置。（圖／翻攝自王晶笑看江湖YouTube）

針對陳冠希豔照事件，香港導演王晶日前發布影片表示：「要知道，如果要找到這些照片，需要花費大量的時間和精力，逐一打開文件查看。但這個電腦維修員卻能快速且準確地找到，極有可能是有人透露了具體位置。畢竟如果沒有別人的指引，誰會知道電腦裡藏著什麼照片。」

王晶以對陳冠希性格了解的推測，或許年輕的陳冠希在聚會喝酒時，或是吃了一些東西的時候，一時興起，就將泡了多少女明星，拍了多少照片說給朋友，甚至給朋友看。接著一傳十、十傳百就傳到了電腦維修員的耳朵裡，所以他就把陳冠希的電腦資料給恢復了，之後傳到網路上，達到了不可控的地步。王晶強調：「年輕人嘛，有點成就，難免會炫耀。」

王晶認為陳冠希喝酒時將泡了多少女明星，拍了多少照片給朋友看，就傳到了電腦維修員的耳朵裡。（圖／翻攝自王晶笑看江湖YouTube）

王晶並表示，自己起初看到豔照完全不信，覺得一定是有人故意合成整人，還以為是誰惡意合成的照片想陷害陳冠希。但當他無意中看到其中一張照片是自己熟悉的阿嬌時，整個人都驚呆了。作為一個經常和阿嬌合作的導演，王晶表示當時心裡特別難受，「雖然他自認不是什麼正人君子，但看到這些照片還是難以接受，甚至不忍心再往下看。」

