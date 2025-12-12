張棋惠唱到一半「蟑螂飛出」 現場尖叫聲四起

張棋惠（右）邀李炳輝同台。（好撐音樂提供）

4 In Love女子演唱團體出道，張棋惠以滿滿誠意回顧25年音樂旅程，舉辦「米米之音張棋惠出道25週年演唱會」，她特別為粉絲重新改編〈一千零一個願望〉，在螢光燈海中全場大合唱，彷彿集體回到25年前的青春時光。張棋惠感動說：「看到大家一起合唱的那一刻，我知道我的努力沒有白費。」

張棋惠祭出一連串驚喜橋段，把全場情緒推向最高點，先前因「蟑螂亂入」爆紅的畫面也在台北場也被完整複刻升級，她將這段意外原汁原味搬上舞台，大膽重新演繹〈她來聽我的演唱會〉，演出中突然推出兩顆貼滿蟑螂的「蟑螂球」衝向觀眾席，現場尖叫跟笑聲四起，非常熱鬧。張棋惠分享：每個人心中都有害怕的事，但只要願意用一點點勇敢面對，恐懼也能變成很好玩的回憶。

廣告 廣告

原先預告「吳青峰」要現身，結果舞台燈一亮，走出來的竟是好友黃豪平！他完美cos青峰的語氣與走路姿勢，讓全場瞬間大爆笑。兩人合唱〈愛情限時批〉，默契十足、笑點不斷。張棋惠也爆料，青峰真的錄了祝福影片，但現場播出的畫面卻依然是黃豪平版本，再次引發全場笑聲。

驚喜不斷升級，張棋惠也迎來25周年對她意義最深的嘉賓李炳輝本人。她笑說，當初因模仿李炳輝創下百萬流量，這次終於能請到本尊同台，是她心中最圓滿的時刻，也在現場表達對炳輝哥的滿滿感謝！。兩人合唱〈晚頭仔水雞〉，原本安排炳輝哥坐著唱，但沒想到他全程都激動地站著演唱，唱完後還笑著說：「你的熱情讓我坐不住！」敬業又暖心的舞台瞬間引爆全場掌聲。

台北場大獲好評後，張棋惠也正式宣布「米米之音張棋惠出道25周年演唱會」將南下加開高雄場！她坦言：「真的沒想到第一次辦個唱，竟然還能迎來加場，真的太感動了。」台北場演唱會當天星光熠熠，曾沛慈、郭靜、黃小柔、嚴立婷、鍾欣怡、朱海君、張涵雅、李明川、嘻小瓜等演藝圈好友紛紛到場力挺，張棋惠感動表示：「真的感受到被愛包圍。」

更多中時新聞網報導

立專法 疊單不再？Uber喊漲價 工會批製造恐慌

李燕復出接戲 成影后師妹

返鄉釋利多 賴：台積電又要來了