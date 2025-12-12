張棋惠演唱會又有小強！唱一半飛出 現場尖叫聲四起

張棋惠舉辦出道25週年演唱會。（圖／好撐音樂提供）





張棋惠舉辦出道25週年演唱會，以滿滿誠意回顧25年音樂旅程，從經典歌曲到多首精心編排舞台，每一段都勾起觀眾的青春記憶。她特別為粉絲重新改編〈一千零一個願望〉，在螢光燈海中全場感動大合唱，彷彿集體回到25年前的青春時光。

25年後〈一千零一個願望〉催淚重現，張棋惠哽咽：「努力沒有白費」。（圖／好撐音樂提供）

張棋惠感動說：「看到大家一起合唱的那一刻，我知道我的努力沒有白費。」先前因「蟑螂亂入」爆紅的畫面也在台北場也被完整復刻升級，她將這段意外原汁原味搬上舞台，大膽重新演繹〈她來聽我的演唱會〉，演出中突然推出兩顆貼滿蟑螂的「蟑螂球」衝向觀眾席，現場尖叫跟笑聲四起，非常熱鬧。

張棋惠分享：每個人心中都有害怕的事，但只要願意用一點點勇敢面對，恐懼也能變成很好玩的回憶。就在台北場獲得熱烈回響後，網路上歌迷連署敲碗希望可以有加場的可能，張棋惠也開心宣布追加高雄場演唱會，將於在2026年1月3日開唱，門票己全面開賣。

台北場演唱會歌單橫跨中文、台語與英文多種曲風，張棋惠祭出一連串驚喜橋段，原先預告「吳青峰」要現身，結果舞台燈一亮，走出來的竟是好友黃豪平，他完美cos青峰的語氣與走路姿勢，讓全場瞬間大爆笑。

張棋惠（右）出道25週年演唱會，黃豪平（左）cos青峰登場。（圖／好撐音樂提供）

兩人合唱〈愛情限時批〉，默契十足、笑點不斷。張棋惠也爆料：青峰真的錄了祝福影片，但現場播出的畫面卻依然是黃豪平版本，再次引發全場笑聲！驚喜不斷升級，張棋惠也迎來25週年對她意義最深的嘉賓李炳輝本人。

張棋惠笑說，當初因模仿李炳輝創下百萬流量，這次終於能請到本尊同台，是她心中最圓滿的時刻，也在現場表達對炳輝哥的滿滿感謝。兩人合唱〈晚頭仔水雞〉，原本安排炳輝哥坐著唱，但沒想到他全程都激動地站著演唱，唱完後還笑著說：「你的熱情讓我坐不住！」敬業又暖心的舞台瞬間引爆全場掌聲。

張棋惠(右)邀李炳輝（左）合唱，互動可愛掀高潮。（圖／好撐音樂提供）

台北場演唱會當天星光熠熠，曾沛慈、郭靜、黃小柔、嚴立婷、鍾欣怡、朱海君、張涵雅、李明川、嘻小瓜等演藝圈好友紛紛到場力挺，後排也坐滿各大節目主持人與藝人朋友，現場宛如小型頒獎典禮。



