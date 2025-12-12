張棋惠神還原經典畫面 「蟑螂球」衝觀眾席成意外驚喜

張棋惠日前舉辦出道25周年演唱會，復刻「蟑螂亂入」畫面。（圖／好撐音樂提供）

張棋惠日前舉辦出道25周年演唱會，她滿滿誠意回顧25年音樂旅程，當演唱到4 in Love〈一千零一個願望〉時，全場在螢光燈海中感動大合唱，彷彿集體回到25年前的青澀時光。先前因「蟑螂亂入」畫面爆紅，這次在台北場被完整複刻升級，大膽重新演繹〈她來聽我的演唱會〉，並推出兩顆貼滿蟑螂的「蟑螂球」衝向觀眾席，現場尖叫跟笑聲四起，氣氛熱鬧。

張棋惠笑說：「只要用一點點勇敢面對，恐懼也能變成很好玩的回憶。」而除了趣味橋段，演唱會嘉賓更是誠意十足，好友黃豪平完美Cos吳青峰，兩人合唱〈愛情限時批〉，默契十足。最讓張棋惠感動的是特別嘉賓李炳輝，兩人合唱〈晚頭仔水雞〉引爆全場掌聲。

台北場大獲好評後，歌迷網路上連署敲碗希望加場！張棋惠開心宣布《米米之音》高雄場將於明年1月3日在高雄LIVE WAREHOUSE舉辦。張棋惠表示，加場是對她25年努力的珍貴肯定，高雄場不僅延續台北內容，還會加入全新專屬橋段，一起見證她的光芒。

張棋惠和嘉賓李炳輝，兩人合唱〈晚頭仔水雞〉。（圖／好撐音樂提供）

