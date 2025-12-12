張棋惠翻紅全靠李炳輝！「蟑螂」又亂入演唱會宣布加場

【緯來新聞網】張棋惠剛結束出道25周年演唱會《米米之音》台北場，從經典歌曲到多首精心編排舞台，特別重新改編〈一千零一個願望〉，先前因「蟑螂亂入」爆紅演出的影片，也在演唱會完整複刻，今（12日）宣布將前進高雄加場。

張棋惠（右）找李炳輝合體演出。（圖／好撐音樂提供）

張棋惠重新演繹〈她來聽我的演唱會〉，中突然推出兩顆貼滿蟑螂的「蟑螂球」衝向觀眾席，現場尖叫跟笑聲四起，復刻之前的演出插曲，然後表示每個人心中都有害怕的事，但只要願意一點勇敢面對，恐懼也能變成很好玩的回憶。



好友黃豪平模仿青峰的語氣與走路姿勢現身，兩人合唱〈愛情限時批〉，默契十足、笑點不斷。張棋惠說「青峰真的錄了祝福影片」，但現場播出的畫面卻又是黃豪平版本，引發全場笑聲。

張棋惠載歌載舞，圓夢開唱。（圖／好撐音樂提供）

另外一位重量級嘉賓，對她來說意義最深，就是李炳輝。她當初因模仿李炳輝創下百萬流量，這次終於能請到本尊同台，心中最圓滿的時刻，當晚合唱〈晚頭仔水雞〉，李炳輝唱完還笑說：「你的熱情讓我坐不住！」



台北場演唱會當天星光熠熠，場外花籃同樣盛況驚人，曾莞婷、LuLu、陳漢典、風田、楊銘威、楊丞琳都接力送上祝福，展現出她的好人緣。《米米之音》高雄場將於在2026年1月3日在高雄LIVE WAREHOUSE開唱，門票己全面在KKTIX開賣。

黃豪平（左）模仿青峰當張棋惠演唱會嘉賓。（圖／好撐音樂提供）

