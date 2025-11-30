張棟樑出道21年 高流演唱會門票完售

記者周毓洵／臺北報導

出道21年的張棟樑迎來雙喜臨門！張棟樑將於明年1月10日站上高雄流行音樂中心開唱，巡演《第二十一個故事》高雄站門票隨即完售，恰逢自己44歲生日，他得知消息後感動直呼：「這絕對是最棒、也是最暖的生日禮物！」還不忘用臺語向歌迷深情致意：「乾蝦乾蝦，緊加乾蝦！」可愛的諧音感謝讓全網笑翻，也再次展現他一貫溫柔又接地氣的魅力。

明年是張棟樑出道滿21週年的重要里程碑，高雄站因此兼具紀念意味。他坦言從前最大夢想就是「攻蛋」，但笑說如今更加佛系：「現在只要是對的地點，就是最好的舞台。」這次能在高雄開唱，他感謝南臺灣歌迷給了最熱情的回應。張棟樑承諾會用更熱烈的演出回饋粉絲，把生日願望通通送給高雄場的所有觀眾：「希望大家開心地來、心滿意足地走出高流。」剛過生日的他也許下「世界平安、大家都平安」的樸實心願，希望能把這份祝福透過音樂帶進新的一年。

為回饋久等的粉絲，張棟樑特別大方推出「開放點歌」活動，讓歌迷提前在社群敲碗，他再依留言作為安排限定曲目的參考。他自曝最近陷入「選歌地獄」：「想讓每個人都聽到自己心中的那首，但也要顧到整體節奏，真的很掙扎！」不少歌迷敲碗臺語歌，他也透露已納入規劃，「但要再想一下，想給大家驚喜。」

張棟樑收到高流完售喜訊露出超暖笑容，大喊：「乾蝦乾蝦！」生日喜悅滿到溢出鏡頭。（張棟樑「第二十一個故事」巡演官方提供）

張棟樑變身「允諾王子」開放粉絲點歌福利，並大方承諾「儘量滿足大家想聽的」。（張棟樑「第二十一個故事」巡演官方提供）